L'Ajuntament de Badalona ha obert un expedient a un agent de la Guàrdia Urbana que exercia funcions d'escorta, acusat de perdre l'octubre de 2021 la seva pistola reglamentària en un cinema de la població, on la va trobar el servei de neteja, i ocultar-ho als seus superiors.

Segons han informat a Efe fonts pròximes al cas, el consistori badaloní ha incoat aquest expedient arran d'una informació interna de la Guàrdia Urbana de Badalona, que va concloure que l'agent va cometre una falta molt greu, per perdre la seva arma reglamentària, i una altra greu, per no complir amb la seva obligació de comunicar-ho als seus superiors. Segons les mateixes fonts, l'agent, quan encara exercia funcions d'escorta, va acudir el 16 d'octubre de 2021 a una sala de cinema del Centre Comercial 'Màgic' de Badalona al costat de la seva parella, estant fora de servei, i allà va perdre la seva pistola reglamentària.

L'endemà, 17 d'octubre, cap a les 6.30 hores del matí, el servei de neteja del centre comercial va localitzar l'arma amb la funda, en una butaca del cinema, per la qual cosa van alertar al servei de seguretat privada del 'Màgic', que es va encarregar de la pistola. El servei de seguretat va alertar als Mossos d'Esquadra de Badalona, notificant que havien trobat la pistola, davant el qual un vehicle logotipat de la policia autonòmica va acudir al lloc, on els agents van estendre acta i van recollir l'arma amb la funda, segons les fonts.

El procés

La comissaria dels Mossos de Badalona es va posar llavors en contacte amb la Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil, per a esbrinar qui era el titular de la pistola, davant el qual l'institut armat va certificar que era propietat de l'Ajuntament de Badalona. El mateix agent de la Urbana, en detectar que no tenia la pistola i després de buscar-la per casa seva, es va dirigir al centre comercial 'Magic', per a esbrinar si l'havia perdut allà.

Va ser llavors quan des del control de seguretat del centre comercial li van comunicar que el servei de neteja havia trobat una arma i que l'havien lliurat als Mossos d'Esquadra, per la qual cosa es va dirigir a la comissaria de la policia autonòmica a Badalona, segons les fonts. Una vegada en la comissaria dels Mossos, després que els agents comprovessin la seva identitat, li van lliurar la seva arma reglamentària.

La falta greu

Segons es va desprendre de les primeres actuacions per a esclarir els fets, que han comportat l'obertura de l'expedient, l'escorta en cap moment va comunicar als seus superiors, ni als caps de guàrdia del dia 17 d'octubre, que havia perdut la seva pistola reglamentària. La normativa interna policial estableix que tots els agents de la Guàrdia Urbana han d'avisar de manera «immediata» a la Prefectura de la policia de la pèrdua, destrucció, deterioració, robatori o sostracció d'armes, per a esbrinar els fets i comunicar-los al Subdelegat del Govern a Barcelona.

Quan la Prefectura de la Guàrdia Urbana va tenir coneixement d'aquest incident va obrir una investigació interna per a determinar els fets, en la qual va concloure -el 26 d'octubre de 2021- que l'agent podia haver comès una falta molt greu per la pèrdua de l'arma per «negligència inexcusable» i una greu per incompliment de l'obligació d'avisar als superiors d'aquesta mena d'incidents.

Malgrat que la investigació interna es va donar per finalitzada el 26 d'octubre de 2021, no ha estat fins ara que el departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de Badalona (el que té la competència delegada per a aquesta mena de tràmits disciplinaris) ha obert l'expedient i va acordar citar a l'agent, el passat 28 de novembre, encara que aquest no va comparèixer.