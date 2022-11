L'estudiant de periodisme de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que va protagonitzar una polèmica arran d'una pregunta a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, sobre la seva vestimenta s'ha volgut explicar. En un article d'opinió al Diari de Barcelona –editat per estudiants de la UPF- la jove ha assegurat que no vol ser "instrumentalitzada ni ser cap arma política contra ningú" i ha defensat que no es tractava d'una pregunta masclista cap a l'alcaldessa Colau. "Jo volia que expliqués l'evolució de la seva imatge i quin significat polític podia tenir, ella que ha fet servir molt aquests simbolismes en la indumentària. Era una pregunta sobre comunicació no verbal, moda i política", ha justificat l'estudiant de tercer de periodisme a la UPF.

"Perquè la roba, els pins, els barrets, els llaços, les corbates i els colors també són estratègia política, comuniquen i volen dir coses. Hauria preguntat el mateix a Pere Aragonès, Pablo Iglesias, David Fernández o Ferran Pedret. Cap dubte", ha continuat la jove, que ha volgut manifestar-se "sense filtres" i ha lamentat el rebombori mediàtic arran de la reprimenda pública que li va fer la batllessa de Barcelona, que li va respondre: "Vesteixo com em dona la gana". "Em sap greu que se m'utilitzi per atacar Ada Colau. No és just, ni per a ella ni per a mi. La seva resposta em va fer mal, sí, però encara em va fer més mal tot el que va venir després", ha reconegut la jove estudiant de periodisme, que ha parlat de "la perversió de la política i la perversió d'un ofici que m'estimo".

"Sóc feminista, tinc vint anys i a vegades m'he sentit jutjada per ser dona i per la roba que porto. I no m'agrada gens. Per això em va fer mal que Ada Colau se sentís així. Perquè la respecto, com a dona i com a alcaldessa. Ni la vaig jutjar ni volia fer-ho. Però tampoc no volia que ella ho fes amb mi", ha conclòs la noia.