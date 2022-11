El Consell Comarcal del Garraf ha penalitzat amb les màximes sancions possibles les empreses de monitors i transport que a mitjans de setembre es van descuidar al bus una alumna d’I3 de l’escola Maria Ossó de Sitges. La sanció a la companyia responsable de l’acompanyament dels infants, la Fundació Pere Tarrés, és de 8.251 euros. La de l’empresa de transport, Plana, és de 1.262 euros. El Consell Comarcal ha detallat que es tracta del 5% dels contractes dels serveis. En aquest sentit, ha precisat que el monitoratge està licitat per a 13 línies i que el transport s’adjudica ruta a ruta, fet que explica la diferència d’imports. “En els dos casos estem davant d’una infracció molt greu”, ha recalcat la presidenta de l’ens, Mònica Gallardo.

El descuit de la nena va passar el 19 de setembre. El bus la va recollir per dur-la a l’escola Maria Ossó a les 9h, però l’alumna, de tres anys, no va baixar del vehicle. El xofer va aparcar l’autocar a les cotxeres, situades a les afores de Vilanova i la Geltrú. A les 16 h, un altre conductor va agafar el vehicle per fer la ruta de recollida dels infants i va trobar-se la criatura, que havia estat set hores tancada.

El govern comarcal, responsable del servei de bus de les escoles públiques del Garraf, ha tornat a lamentar els fets en roda de premsa aquest divendres. Després d’un mes i mig d’investigacions internes, ahir l’executiu va aprovar un expedient de penalització contractual a les empreses de monitors i transport. Gallardo ha dit que han optat per aplicar-los la màxima sanció “amb la voluntat d’actuar de forma exemplificant per evitar que es torni a repetir el descuit de cap infant”.

Gallardo ha explicat que l’ens tenia l’opció de rescindir els dos contractes, però ha precisat que fer una nova licitació implicaria un procés administratiu “lent i complex” en el qual les dues companyies haurien de seguir prestant el servei fins una nova adjudicació. “I també s’hauria de subrogar el personal”, ha afegit, motiu pel qual ha justificat haver optat per “treballar en positiu i garantir que d’ara en endavant no hi hagi més dèficits ni problemes”.

Segons la presidenta comarcal, tant la Fundació Pere Tarrés com l’empresa de transports Plana han mostrat “assumpció de responsabilitats” durant tota la investigació i han expressat “una voluntat de formar part de la millora del servei”. En aquest sentit, també ha agraït a la direcció de l’escola i a l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) la predisposició per resoldre el cas.

Pel que fa a la diferència dels imports de les sancions, Gallardo ha insistit que rau en els contractes que les dues empreses tenen amb el Consell Comarcal. La presidenta ha recordat que la licitació del monitoratge engloba les 13 línies escolars que es presten aquest curs, amb un contracte que supera els 165.000 euros, mentre que el transport es licita línia a línia. En el cas de la ruta on va haver el descuit de l’alumna, el contracte és de més de 25.200 euros.

Gallardo ha insistit que a les dues companyies se les ha penalitzat amb un 5% dels seus contractes, tot recordant que la forquilla de sancions prevista a les licitacions va de l'1 al 5%. La presidenta ha instat les empreses a presentar al·legacions si discrepen dels imports aprovats. Tot i que la Gallardo ha apuntat que “en primera instància” la responsabilitat del descuit va ser dels monitors, també ha precisat que la responsabilitat global dels fets és de les dues companyies perquè assegura que el xofer hauria d’haver inspeccionat tot l’autocar abans de tancar-lo a la cotxera.

D’altra banda, el govern comarcal ha carregat contra el Departament d’Educació per no haver respost encara les peticions per fer una reunió sobre aquest cas. Gallardo ha assegurat que el Consell Comarcal del Garraf “hauria desitjat sentir-se més acompanyat” per part de la Generalitat, i ha lamentat que l’ens ha hagut d’assumir amb recursos propis l’acompanyament psicològic a la nena que va ser descuidada. També s’ha fet càrrec d’un servei de transport alternatiu, “que la família està utilitzant puntualment”.

Respecte la denúncia que els familiars de la menor van presentar als jutjats, Gallardo ha dit que desconeixen si la investigació ha prosperat, si bé ha assegurat que l'ens comarcal no ha rebut cap petició d'informació per part dels tribunals.

Revisió dels protocols diaris

Pel que fa als protocols d’actuació, la consellera comarcal d’Educació, Gisela Vargas, ha garantit que fa diverses setmanes que s’han aplicat millores a totes les línies per evitar que tornin a passar els fets de mitjans de setembre. Entre altres, s’han ampliat les utilitats de l’app que les escoles utilitzen per comunicar-se amb les famílies, de manera que s’hi ha incorporat un apartat per al bus escolar per establir una “comunicació directa” en tot allò relacionat amb aquest servei.

Vargas també ha explicat que s’ha establert amb les empreses una nova metodologia per organitzar les arribades i sortides de l’alumnat, així com un nou sistema de gestió de les llistes d’assistència. “Són petits canvis que, sens dubte, fan el servei més còmode i que donen més capacitat de resposta si hi ha una incidència”, ha assegurat.