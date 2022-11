El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest dimarts als nous delegats territorials del Govern que treballin "per a la Catalunya sencera" amb l'objectiu de facilitar i millorar la vida dels catalans, per crear benestar i prosperitat i per corregir desigualtats.

Ho ha dit durant una intervenció en l'acte al Palau de la Generalitat en el qual han pres possessió del càrrec Joan Borràs com a nou delegat territorial a Barcelona; Àngel Xifré com a nou delegat territorial a Tarragona; Montserrat Barniol, nova delegada territorial a la Catalunya Central, i Josep Castells, nou delegat territorial a l'Alt Pirineu i Aran. "Us demano que penseu, parleu i treballeu per a la Catalunya sencera, només així provocarem els canvis que el país necessita. Només així aconseguirem culminar la transformació social, verda, feminista i democràtica en les quals el Govern està compromès", ha assegurat Aragonès, que els agraït que hagin fet aquest pas endavant. Després de defensar que Catalunya és plural i diversa a nivell social, territorial i cultural, ha avisat que aquesta diversitat, de vegades, va acompanyada de diferències i desigualtats socials i territorials que, a parer seu, poden provocar "l'empobriment com a país i l'afebliment com a nació". Per Aragonès, hi ha massa factors encara que determinen el benestar i la capacitat de progressar de les persones, i considera que una Catalunya avançada no s'ho pot permetre: "Encara avui néixer en un barri, poble o comarca condiciona les oportunitats de futur", ha dit. Per això, ha apel·lat els nous delegats del Govern a treballar per preservar la pluralitat i combatre les desigualtats existents, "atenent sempre tothom, tots els pobles, barris i ciutadans, sense deixar ningú enrere, i sense oblidar cap territori". L'acte ha comptat amb la presència de tots els membres del Govern, el secretari del qual, Xavier Bernadí, ha fet la lectura dels decrets de nomenament dels delegats.