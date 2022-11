Renfe: «Les obres s’han fet quan hi havia més viabilitat per garantir el transport alternatiu»

Per què Renfe va decidir començar les obres que han de permetre el pas de trens per la futura estació de la Sagrera, i que tants inconvenients estan provocant als usuaris gironins, a mitjans del mes de setembre i no durant els mesos de juliol i agost, quan la demanda d’usuaris baixa? Aquesta és la pregunta que el diputat gironí al Congrés Sergi Miquel ha formulat al Govern espanyol, i que recentment ha obtingut resposta per escrit. Segons l’executiu estatal, la decisió es deu a diversos motius: per una qüestió de planificació, perquè si s’haguessin començat més tard haurien hagut de durar més i també perquè, començant el 17 de setembre, hi havia una millor viabilitat per als plans alternatius de transport.