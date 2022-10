El secretari general adjunt del PDeCAT, Marc Solsona, ha assegurat aquest dimarts que l'exconseller figuerenc Santi Vila i l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell "no són mals noms" per encapçalar la candidatura del partit a Barcelona, tot i que estan parlant amb diferents actors sobre aquest assumpte.

Així ho ha manifestat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4, recollida per Europa Press, en la qual també ha lamentat que l'exalcalde Xavier Trias hagi abandonat el partit per quedar-se a Junts perquè, a parer seu, podia ser "un bon perfil" per a la seva formació.

Malgrat tot, ha reivindicat que tenen "actius humans i recursos jurídics i de dret" per afrontar les eleccions municipals del maig, i que estan oberts a parlar sobre qualsevol aliança que pugui constituir una alternativa a l'actual alcaldessa Ada Colau.

"No regalarem, lliurarem ni abandonarem els nostres drets electorals a la ciutat de Barcelona", ha avisat Solsona, per deixar clar que seran actius i que tenen alternatives per concórrer a la capital catalana.

És més, assegura que tenen converses avançades amb diferents persones, els noms de les quals no ha volgut desvelar, per la qual cosa en aquests comicis no es quedaran "com uns 'outsiders'".

"No ens ho mirarem des de fora. Serem actius amb o per via pròpia", ha destacat Solsona, que també ha explicat que no han parlat sobre si l'expresident Artur Mas podria ser un bon candidat.

PGE

Preguntat pels pressupostos generals de l'Estat (PGE), ha mostrat la predisposició dels quatre diputats del PDeCAT al Congrés a negociar els comptes, als quals no van presentar una esmena a la totalitat.

Sobre el debat de les ocupacions d'habitatges, Solsona, que és alcalde de Mollerussa (Lleida), ha recordat que és una il·legalitat en tots els supòsits i que els qui ho fan per necessitat han de trobar "en el sistema" una manera de poder-los ajudar.

També ha criticat que per erradicar les ocupacions es recorri a empreses "de dubtosa qualitat en estàndards democràtics" com Desokupa, després que en un inici l'Ajuntament de Premià de Dalt la va contractar.