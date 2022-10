El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha lamentat que malgrat que sempre havien trobat tots els actors de l'independentisme al mateix punt de partida, abans de la seva sortida de l'executiu s'estaven trobant uns socis "intransigents" que prioritzaven les "servituds" amb Pedro Sánchez. Turull ha criticat que ERC preferís "estabilitzar Espanya a costa de desestabilitzar el govern independentista". El secretari general de Junts, durant la seva intervenció al consell nacional celebrat aquest dissabte a Vic, ha criticat que l'actual Govern sigui l'executiu "d'eixamplar la base del deixar-ho estar". "Però què es pensen, que per 4 despatxos i 4 cotxes oficials renunciarem a l'ànima de Junts?", ha dit Turull sobre la sortida del Govern.

Jordi Turull ha començat la seva intervenció destacant que sortir de l'executiu ha estat una de les decisions "més transcendents" que haurà pres mai Junts per Catalunya. De fet, el secretari general de la formació ha dit que la nova etapa que s'obre marcarà l'orientació del país. Des de Vic, Turull ha defensat la sortida pels "incompliments" que, assegura, orientaven el país en direcció contrària a la independència. "Nosaltres complíem l'acord d'investidura. Ell no", ha dit en referència al president de la Generalitat, Pere Aragonès. "Vam arribar al punt que des de la mateixa Generalitat es boicotejaven manifestacions com les de l'11-S", ha recordat.

Turull ha lamentat que fins a la data sempre s'havien trobat tots els actors de l'independentisme al costat. "Sempre havíem pogut avançar", ha assenyalat. En aquesta ocasió, però, ha lamentat que es trobessin uns socis de govern "desconeguts" que preferien estar al costat de Pedro Sànchez pel seu acord "que desconeixem, però intuïm", que no pas al costat de l'acord d'investidura del 52%. "Segurament ells deuen voler poder seguir mirant els ulls de Pedro Sánchez i complint els seus acords, nosaltres volem poder seguir mirant als ulls als catalans que tant han fet al servei de la causa independentista", ha ressaltat Jordi Turull.

Turull ha qualificat el govern actual de Pere Aragonès, amb els nous consellers, com el govern del "deixar-ho estar". Aquesta actitud, ha dit Jordi Turull, pot ser "devastadora" pel país. "Nosaltres som l'antítesi d'això, sense servituds ni hipoteques", ha destacat el secretari general.

Sobre el tipus d'oposició que faran a partir d'ara, Jordi Turull ha assegurat que seran propositius, "allunyats de la resignació". "Que no s'esperin que fem una oposició de barrufet rondinaire", ha exemplificat. Amb la seva acció política, Junts per Catalunya "desmentirà" aquells que diuen "que només hi ha la seva alternativa", "perquè hi ha l'alternativa de la confrontació amb Madrid", ha dit Turull.

El secretari general ha afegit que des del seu partit faran una confrontació activa amb Madrid, donaran estímul a les manifestacions independentistes, o faran front a aquells que intenten "blanquejar" la repressió. "Contra l'estratègia d'estar clavats en una taula buida amb l'Estat, nosaltres l'omplirem de contingut", ha dit Turull sobre la taula de diàleg dels republicans amb l'Estat.