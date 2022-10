El figuerenc Josep Maria Aguirre ha estat nomenat aquest dimarts nou director general de Patrimoni del Departament d'Economia, càrrec que fins ara tenia Josep Solà. La sortida de Junts del govern ha provocat que Natàlia Mas hagi rellevat Jaume Giró al capdavant de la conselleria.

Nascut a Figueres l'any 1981, és doctor en Dret per la Universitat de Girona (UdG) i professor agregat de Dret Administratiu a la mateixa facultat.

Ha compaginat la seva trajectòria acadèmica i científica amb el desenvolupament d'altres tasques professionals: assessor jurídic a la Diputació de Girona (2007-2011), membre de la Comissió Mixta de Transferències Estat Generalitat (2009-2011), advocat administrativista (2012-2015) i membre de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, des del 2014.

El nomenament d'Aguirre arriba dins dels moviments per designar els càrrecs pendents de renovar després de sortida de Junts. El Consell Executiu ha donat llum verda al nomenament de Marc Sanglas com a nou secretari de Mobilitat i Logística, substituint Isidre Gavín. Sanglas deixarà el Departament d'Acció Climàtica on va ser el director general de Qualitat Ambiental des de l'estiu del 2021. Nascut a Barcelona (1971), va ser regidor de l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall catorze anys i deu més diputat al Parlament per ERC. També s'unirà a la conselleria de Territori que passa de Junts a ERC Joan Masferrer com a director general d'Estratègia Territorial. Fins ara ocupava el càrrec Anna Maria Seijas. Masferrer ser alcalde de Cardedeu entre el 2007 i el 2008.