El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apel·lat aquest dissabte a "recuperar la memòria antifeixista" de Catalunya i "tenir-la ben present per plantar cara a l'extrema dreta". Aragonès ho ha dit en una declaració institucional després de l'ofrena floral que el Govern ha fet davant de la tomba del president Lluís Companys en el 82è aniversari del seu afusellament. "Si oblidem que va existir el feixisme, el feixisme torna", ha dit Aragonès. El cap de Govern també ha reivindicat Companys com un símbol que les lluites "per la justícia social, la igualtat d'oportunitats i per la llibertat de Catalunya" van "estretament lligades" i són "dues cares de la mateixa moneda".

Aragonès ha encapçalat cap a dos quarts de nou del matí una ofrena floral davant del monument dedicat a qui va ser president de la Generalitat que hi ha al Fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc, on també hi han participat la resta de membres del nou Govern, la vicepresidenta primera en funcions de presidenta del Parlament, Alba Vergés, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Posteriorment, Aragonès i el seu Govern han fet una altra ofrena a la tomba del president afusellat pel franquisme ara fa 82 anys. El PSC liderat per Salvador Illa i José Montilla ha estat el més matiner i després ha seguit l'ofrena del Govern en ple –encapçalat per Pere Aragonès i amb els set flamants nous consellers-, la Mesa del Parlament, l'Ajuntament de Barcelona, Òmnium, Junts, la CUP, ANC, ERC, Demòcrates, PdeCAT, Consell per la República, UGT i En Comú Podem. Prèviament, el president Aragonès acompanyat de Vergés i Colau s'havia desplaçat al Fossat de Santa Eulàlia, on l'expresident republicà va ser abatut pel règim franquista.