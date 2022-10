Els nous consellers del Govern d'ERC en solitari està previst que prenguin possessió dimarts a les 9h just abans de la primera reunió del Consell Executiu que serà a les 10h, així ho han avançat diversos mitjans i ha pogut confirmat l'ACN. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, porta dos dies a Palau treballant en la configuració del nou Govern després de la marxa de Junts divendres a la tarda. I és possible que en les pròximes hores s'anunciï el nom de les persones que ocuparan les places vacants que deixa JxCat. Des del Palau s'ha apuntat que hi ha la possibilitat d'incorporar perfils independents i reformular l'estructura del Govern que fins ara tenia 14 departaments.

També està previst que aquest dilluns el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicarà la destitució dels sis consellers sortints: Jaume Giró, Victòria Alsina, Gemma Geis, Josep Maria Argimon, Lourdes Ciuró i Violant Cervera.