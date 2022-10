La remodelació del Govern treballada aquest cap de setmana pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el seu equip més proper suma set incorporacions al Consell Executiu, que pateix canvis en l’estructura de les conselleries. Es tracta d'un executiu monocolor d'ERC amb noves cares provinents del partit però també de l'òrbita d'altres espais ideològics en forma d'independents. Joaquim Nadal en serà el conseller de Recerca i Universitats; Juli Fernández, el de Territori; Meritxell Serret, la d'Acció Exterior; Carles Campuzano, el de Drets Socials; Natàlia Mas, la d'Economia i Hisenda; Gemma Ubasart, la de Justícia, Drets i Memòria, i Manel Balcells, el de Salut.

La remodelació, que beu de persones d'ERC però també de l'òrbita del PSC, dels comuns i de la desapareguda CDC, és fruit de la decisió de la militància de Junts, que en una consulta interna va apostar per abandonar el Govern. Té lloc poc més d’una setmana després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, destituís Jordi Puigneró com a vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori per pèrdua de confiança. Està previst que els nous consellers prenguin possessió dimarts al matí després que demà dilluns el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en publiqui el nomenament.