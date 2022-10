El fiscal del judici a la Mesa del Parlament que va presidir Roger Torrent ha assenyalat aquest dimecres que totes les qüestions prèvies que les defenses han presentat quan ha començat el judici pretenen ajornar-lo, i ha valorat: "Circula per aquí una mentida que aquest judici forma part dels procediments judicials que s'han portat a la taula de negociació entre el Govern de l'Estat i la Generalitat".

El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio s'ha referit a "això que s'està cridant a la desjudicialització de la política catalana i en què es pretén arxivar tots els procediments penals pendents contra polítics catalans" relacionats amb el procés independentista.

S'ha mostrat "segur que aquesta sala no està afectada per aquesta mentida" i ha instat la sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que jutja el cas a no paralitzar el judici per resoldre les qüestions prèvies sinó que les respongui en la mateixa sentència.

Ha criticat que "sembla que hi ha un intenció clara que aquest judici no arrenqui" i ha lamentat que la causa, que en principi havia de jutjar-se al juliol, ja s'ha dilatat força.

En la primera sessió del judici, aquest dimecres al matí, hi ha hagut un recés d'uns 45 minuts perquè els magistrats valoressin si ajornar el judici fins que es resolgui el recurs contra la recusació del jutge Carlos Ramos, la qual cosa el tribunal ha descartat, i després les defenses han plantejat més arguments per suspendre el judici que el tribunal resoldrà dijous al matí.