El portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha deixat de seguir Carles Puigdemont al Twitter. Es tracta d’un gest que hem conegut l’endemà del cinquè aniversari del referèndum de l’1-O, i després que l’expresident de la Generalitat participés telemàticament a l’acte commemoratiu celebrat aquest dissabte a Barcelona. Un esdeveniment convocat pel Consell per la República, del qual Puigdemont és president.

Durant el seu discurs, projectat en una gran pantalla a l’Arc de Triomf, Puigdemont va asseverar que «el referèndum és vàlid i no s’ha de tornar a fer» i va llançar una advertència a l’actual Govern de Pere Aragonès (ERC): «Els vots que permeten governar la Generalitat venen del desbordament democràtic [del referèndum]. Si no s’avança en la línia de l’1-O, el Consell té l’obligació de posar-se davant».

Per ara, i malgrat l’’unfollow’ de Rufián al Twitter, Puigdemont sí que continua seguint el republicà en aquesta xarxa social. No a Instagram, on passa just el contrari: Rufián sí que el segueix a ell i Puigdemont prefereix no fer-ho.