Sense cap novetat. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, s'han reunit durant una hora, i en persona, aquest diumenge al matí, tal com ha pogut saber l'ACN. Però la trobada ha acabat sense novetats, i l'acord per salvar el Govern actual s'allunya. Turull ha volgut explicar presencialment la proposta de Junts al cap de l'executiu, que manté la seva posició: no restituirà el vicepresident cessat, Jordi Puigneró. La formació de Turull i Laura Borràs havia donat marge a Aragonès per negociar fins avui a la nit. Les converses podrien continuar al llarg de la tarda, però no s'esperen gaires novetats, segons fonts tant de Palau com de Junts.

Aragonès i Turull s'han vist aquest matí, abans que el president assistís al concurs de castells a Tarragona -s'hi estarà fins la tarda-, i que Turull acudís a la presentació de la candidata del seu partit a les eleccions municipals de Solsona. Durant la reunió, Turull ha explicat a Aragonès la proposta de Junts, que es basa en tres eixos: restituir Puigneró; que el Consell de la República dirigeixi l'espai de coordinació estratègica independentista; i el compliment dels tres acords del pacte d'investidura (coordinació a Madrid; recuperar l'espai estratègic; i que la taula de diàleg només abordi l'amnistia i l'autodeterminació). Aragonès manté la seva posició: no es desdirà de la decisió d'haver destituït Puigneró; la Generalitat no pot estar subordinada al Consell de la Republica -que presideix Carles Puigdemont-; i assegura que els tres punts de l'acord que va permetre la seva investidura ja s'estan complint. No es descarta que hi pugui haver més contactes al llarg del diumenge. D'una banda i l'altra, però, admeten que cada vegada hi ha menys marge perquè avui s'arribi a algun acord. Junts reunirà l'executiva aquest dilluns, com és habitual. El partit de Turull i Borràs avaluarà l'estat de les converses amb Aragonès -en funció de com hagi acabat el dia d'avui- i, en funció d'això, decidirà la pregunta de la consulta a la militància. Les bases del partit decidiran si Junts ha de continuar o bé sortir del Govern. La votació se celebrarà els dies 6 i 7 d'octubre.