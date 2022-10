El Consell de la República (CdRep) ha commemorat aquest divendres a la tarda l'ocupació de les escoles que va haver-hi el 2017 per l'1-O amb actes simultanis en set centres de votació, en els quals s'han congregat testimonis que han recordat les càrregues policials que es van produir en aquesta jornada.

En un acte telemàtic, el CdRep ha connectat amb els actes en el pavelló de Sant Julià de Ramis (Girona), l'Institut Jaume Balmes de Barcelona, l'Escola Nostra Llar de Sabadell, l'Escola de Callús de Sant Joan de Vilatorrada, l'Escola Castell de Dosrius (Barcelona), l'Escola oficial d'Idiomes de Lleida i el pavelló poliesportiu de Roquetes (Tarragona).

Els concentrats en els diferents punts han portat 'estalades', cartells que resaven 'Independència' i fotografies d'algunes de les actuacions policials de el 1-O.

En la commemoració hi han participat l'activista Roger Español, que va perdre un ull a causa del tret d'una bala de goma en l'operatiu de la Policia Nacional l'1-O en l'Escola Ramon Llull de Barcelona, i la també activista Marta Torrecillas, que va denunciar que la Policia li havia trencat els dits de la mà en l'actuació de la Policia en el CEIP Pau Claris de Barcelona.

Español ha dit que sent que la justícia el "culpa per anar a votar", i ha recordat que el cas encara està en fase d'instrucció, ja que es tracta d'una causa molt llarga que engloba a moltes persones, segons ell.

També ha reivindicat la votació que es va dur a terme l'1-O davant el context actual de crisi en el Govern d'ERC i Junts: "Els més de dos milions de vots que van entrar en les urnes van donar un mandat que, si de moment no es pot realitzar, com a mínim haurien d'ajudar a mantenir el caràcter d'aquest dia".

Torrecillas ha afirmat que recorda l'1-O amb nostàlgia, i ha admès que, en ser activista, sabia per experiències prèvies que si anava a votar s'exposava: "Sabíem on anàvem i el que podia passar".

TESTIMONIATGES

Diferents testimonis han explicat les seves vivències, com Virginia Martínez, de Dosrius, que ha relatat que la Policia Nacional la va agredir quan els obstaculitzava al centre de votació i ha criticat que la seva causa està parada: "No ens han acceptat les imatges en les quals es veu l'agressió i que van donar la volta al món perquè no les van creure oportunes".

A Roquetes, Joan Serra ha recordat que el llavors alcalde, Paco Gas, i els regidors del Govern municipal van haver de renunciar als seus càrrecs per evitar que la "repressió i la venjança" entorpís la seva gestió.

Ha afegit que Gas va ser absolt pel jutjat penal 2 de Tortosa del delicte de desobediència, però la Fiscalia "ha demanat la nul·litat del judici i se'l pot tornar a jutjar a l'Audiència de Tarragona".