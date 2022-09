El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimecres que cessa el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, per la "pèrdua de confiança política" al no haver-lo informat que Junts li plantejaria una qüestió de confiança.

Ho ha dit en una compareixença en la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat després de reunir-se primer durant dues hores amb el Govern de forma extraordinària i després durant tres hores més amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, per abordar la crisi entre els socis de l'Executiu.

Això es produeix després que el dimarts al Debat de Política General Junts plantegés que Aragonès se sotmeti a una qüestió de confiança si no concreta com complir l'acord del Govern, i el president ho rebutgés i emplacés els seus socis de coalició a prendre una decisió "amb celeritat" sobre si surten o no de l'Executiu.

Junts debat una ruptura de Govern

Junts ha reunit la seva executiva a primera hora del matí després de la destitució del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró. Fonts del partit han assegurat que sobre la taula hi ha la possibilitat de sortir del Govern. Després d'hores de reunió el dimecres primer amb el Govern i després amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, finalment el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar la destitució de Puigneró perquè, segons va dir, li ha perdut la confiança.

En un comunicat posterior des de Junts van advertir que es tracta d'un "error històric" que posa en perill el projecte independentista i van afegir que la decisió del president "vulnera" l'acord de govern.

Després de la reunió de l'executiva a primera hora del matí Junts té previst fer una roda de premsa a la seu del partit.