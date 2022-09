L’Escala, a l’Alt Empordà, es va endur el premi al millor Poble Marítim de l’Any pel reconeixement que va obtenir el projecte Viu en Blau, impulsat per l’Ajuntament de l’Escala i la Confraria de Pescadors d’aquest municipi, amb el propòsit de posar en valor la importància del sector pesquer i del consum de peix blau. En representació del municipi, l’alcalde Josep Bofill va recollir el premi, tot destacant que es tracta d’un projecte que pretén projectar l’Escala «com un poble que ha crescut a partir del mar i que té altres atractius més enllà de l’anxova». En aquest sentit, va esmentar que s’impulsen accions com una campanya gastronòmica anual, visites a la subhasta del peix o la creació dels packs de turisme sostenible Blue Experience, per tal de promocionar els diferents actius del municipi.