El director del Gremi de Restauradors de Barcelona, Roger Pallarols, ha considerat aquest divendres que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, "crea un problema on no n'hi ha" amb l'anunci d'una nova normativa per convertir les terrasses en 'espais lliures de fum'.

En unes declaracions a Europa Press Televisió, ha dit que els restauradors han rebut amb "enorme indignació" l'anunci per a un sector que no s'ha començat a recuperar de la pandèmia del coronavirus i ara veu la irrupció de la crisi inflacionista. Salut prohibirà fumar a les terrasses de bars i restaurants Pallarols ha dit que aquesta mesura suposa "posar més bastons a les rodes a un sector estratègic", ha acusat el conseller d'enorme iresponsabilitat i falta de rigor, i li ha demanat que rectifiqui de manera immediata. "Crec que s'ha equivocat de la A a la Z", ha remarcat Pallarols, qui ha demanat al conseller respecte pel Govern i l'hostaleria i, li ha demanat que mantingui una reunió amb el Gremi de Restauradors. Ha explicat que ha demanat a la Conselleria d'Empresa i Ocupació que es reuneixi amb el sector i que hi intervingui "a favor seu" davant d'aquesta mesura lesiva. Pallarols ha advertit que si el departament no rectifica "el recorregut és la judicialització" i ha remarcat que és evident que tindrà perjudicis econòmics greus en l'hostaleria si entra en vigor.