El director de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau, Alberto Lleó, ha assegurat que l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol es manté "estable i conscient" després d'haver patit un ictus, pel qual va ser hospitalitzat i intervingut dilluns.

En una entrevista a Rac1, recollida per Europa Press, ha explicat que aquest dimecres li faran proves d'imatge "per determinar si l'ictus li ha deixat alguna lesió física al cervell", i ha afegit que encara no han pogut avaluar el seu estat cognitiu i del llenguatge perquè està sota els efectes de medicació sedant.

Després de reiterar que no es tem per la seva vida, ha concretat que el seu pronòstic és reservat en espera de veure'n l'evolució, i que preveuen que estigui ingressat entre tres i cinc dies.