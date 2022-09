L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha reunit 150.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 700.000 segons l'entitat, en la manifestació de la Diada. Els manifestants, amb banderes estelades i cartells amb missatges sovint crítics contra l'acció del partits, han recorregut 1,6 quilòmetres des de l'avinguda del Paral·lel fins a l'Estació de França, on hi havia l'escenari que ha acollit els parlaments polítics finals. La protesta, sota el lema 'Tornem-hi per vèncer. Independència', ha tingut l'absència destacada d'Esquerra Republicana, que no ha assistit a la manifestació molesta amb les crítiques de l'ANC a l'acció dels partits. Sí que hi han assistit Junts per Catalunya, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència.

La xifra facilitada per la Guàrdia Urbana supera en 42.000 persones la que el mateix cos de seguretat donava l'any passat, quan l'assistència a la manifestació es va xifrar en 108.000. Fa un any l'ANC va comptabilitzar 400.000 assistents a la cita, pels 700.000 que ha declarat aquest any. La manifestació ha transcorregut de manera plàcida durant tot el recorregut amb l'única excepció dels xiulets que s'han sentit quan el gruix dels participants passaven per davant de l'edifici de Capitania General, al passeig de Colom. Al mateix indret, minuts abans que la capçalera hi arribés, un grup avançat de persones ha llançat contra l'edifici un pot de fum negre sense que l'incident anés més enllà, segons TV3. Crítica als partits Un dels trets destacats de la mobilització d'aquest any ha estat el caràcter crític contra l'acció dels partits polítics, una actitud que ha tingut com a conseqüència l'absència d'ERC. Carme Forcadell hi ha participat. La crítica s'ha manifestat en moltes de les pancartes que duien els manifestants, que incloïen frases de denúncia que no estalviaven qualificatius com 'botiflers', 'mentiders' o 'traïdors'. D'altres recordaven el 52% independentista del Parlament i es preguntaven per què havia servit assolir aquesta fita. D'altrres oferien missatges més pessimistes com ara 'No és això, companys, no és això'. I d'altres eren més taxatius: 'Independència o plegueu'. Entre la nombrosa multitud de manifestants també hi havia moltes estelades o un grup de persones que subjectaven tot de lletres individuals, que juntes conformaven el lema 'Llista cívica'. Cap a dos quarts de set de la tarda la capçalera de la manifestació ha arribat a l'escenari de l'Estació de França, on han tingut lloc els parlaments polítics de l'ANC, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència.