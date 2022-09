La circulació de trens a Catalunya s’ha recuperat a partir de les 08.05 hores un cop resolta l’avaria del sistema de telecomunicacions per part d’Adif. El servei serà irregular durant les properes hores, ha informat Renfe. La incidència ha impedit des de primera hora que funcionessin els trens de Rodalies i Regionals a l’àrea de Barcelona i els trens de Llarga Distància que circulen per via convencional. Els treballadors ja estan permetent que els usuaris baixin a la zona de vies però els retards seran molt importants.

📢 #ATENCIÓ



🔴🚊 Restablerta la circulació de trens en l'àmbit de Rodalies de Catalunya amb afectacions destacables. Restriccions i alteracions de recorregut en algunes línies. Normalització progressiva del servei. pic.twitter.com/hrkCsfjdcv — Rodalies Catalunya (@rodalies) 9 de septiembre de 2022 Desde las 08:00 h, de forma progresiva, se está restableciendo la circulación en el ámbito de Barcelona, para los trenes tanto de rodalíes como de media distancia y larga distancia. — INFOAdif (@InfoAdif) 9 de septiembre de 2022