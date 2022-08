L’inspector en cap de la divisió de Trànsit dels Mossos, Andreu González, ha alertat aquest divendres que el nombre de positius penals d’alcoholèmia s’ha doblat respecte el 2019. Ho ha explicat en una entrevista a ‘El Món a RAC1’, on també ha apuntat que l’edat mitjana de les víctimes mortals ha passat dels 65 als 30 anys, fent la comparativa amb el mateix any. Segons González, les xifres mostren que s’està tornant “als comportaments anteriors de la pandèmia”, amb un important nombre d’accidents derivats de les “distraccions”. En aquest sentit, ha lamentat que no hi hagi un comportament “més segur” malgrat tants anys de polítiques viàries.