Barcelona ha homenatjat aquest dimecres les víctimes dels atemptats del 17 d'agost del 2017 en un acte de record al memorial al pla de l'Ós de la Rambla. Allà on va acabar el recorregut mortífer de la furgoneta fa cinc anys, víctimes i familiars han dipositat clavells blancs mentre una violoncelista interpretava 'El cant dels ocells'. Els han seguit, des de segona línia, representants de les institucions, com el president de la Generalitat, Pere Aragonès; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; ministres del govern espanyol i la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i després membres dels cossos de seguretat i emergències. Un centenar de persones han protestat a l'acte per la investigació del 17-A, amb consignes com "Exigim la veritat".

Més de 70 víctimes s'han congregat aquest dimecres a la Rambla en l'acte oficial de commemoració dels cinc anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Supervivents i familiars s'han retrobat al memorial del pla de l'Ós, al mosaic de Joan Miró, per recordar els seus estimats amb una ofrena floral, en què els representants polítics els han anat a darrere.

Una de les imatges més colpidores ha estat la de la família del nen australià assassinat a la Rambla, Julian Cadman. La mare, abraçada al retrat del fill, ha rebut la calidesa d'altres víctimes i familiars que s'hi han apropat, així com d'Ada Colau, que hi ha estat conversant una estona. En crosses per les seqüeles que encara pateix de l'atemptat, ha avançat per fer l'ofrena floral i allà hi ha dipositat una figura d'Iron Man, que ha quedat alçat entre clavells blancs.

Després de l'acte, el president de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats pel Terrorisme (UAVAT), Robert Manrique, ha destacat la "unitat" que hi ha entre les víctimes, que tenen l'objectiu comú que uns atemptats com els del 17-A no tornin a "passar mai més". L'escriptora Fàtima Saheb ha conduït l'acte, amb la participació de la coral simfònica de joves VOZES.

No hi ha hagut cap declaració institucional, per mantenir els polítics en segon pla. Hi ha participat una comitiva del consistori barceloní, encapçalada per l'alcaldessa i amb regidors dels diferents grups polítics. També hi han participat el president Aragonès; el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, i altres consellers; la vicepresidenta segona del Parlament, Assumpta Escarp, com a màxima representant de la cambra; diputats; els ministres Miquel Iceta i Raquel Sánchez i l'actual alcalde de Cambrils, Oliver Klein, entre altres, així com representants dels cossos policials i d'emergències.

Trencament del minut de silenci

Prop d'un centenar de persones s'han presentat a l'acte amb cartells amb lemes com "Reclamem responsabilitats" i "Exigim saber la veritat", i han protestat sobre com s'han investigat els atemptats i contra l'estat espanyol amb crits durant bona part de l'acte. També en el minut de silenci, quan alguns dels manifestants l'han trencat.

Manrique ha lamentat que no s'hagi respectat ni tan sols el minut de silenci i s'ha mostrat molest que "s'utilitzin actes de memòries de les víctimes per fer consignes polítiques, les que siguin". "Tothom pot protestar i dir el que vulgui, però fer-ho aprofitant el lloc on estan les víctimes fa mal", ha expressat a l'ACN.

El president de la UAVAT ha demanat que, de cara a propers actes, es busquin altres llocs i moments per protestar. En aquest sentit, ha recordat que hi havia un acte convocat més tard davant de la seu de la Comissió Europea per protestar en aquest mateix sentit i on li consta que hi havien d'assistir víctimes.

Després de l'ofrena floral, amb l'acte acabat, els manifestants han continuat la protesta i la presidenta suspesa del Parlament i presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, els ha anat a saludar. En una piulada a Twitter, Junts ha expressat el "més enèrgic rebuig" a la interrupció del minut de silenci.