Barcelona ha homenatjat aquest dimecres les víctimes dels atemptats del 17 d'agost del 2017 en un acte de record al memorial al pla de l'Ós de la Rambla. Allà on va acabar el recorregut mortífer de la furgoneta fa cinc anys, víctimes i familiars han dipositat clavells blancs mentre una violoncelista interpretava 'El cant dels ocells'. Els han seguit, des de segona línia, representants de les institucions, com el president de la Generalitat, Pere Aragonès; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; ministres del govern espanyol i la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i després membres dels cossos de seguretat i emergències. Un centenar de persones han protestat a l'acte per la investigació del 17-A, amb consignes com "Exigim la veritat".