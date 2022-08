La secretària general i líder de Centrem, l'exconsellera Àngels Chacon, deixa per complet la política. En una carta a la militància de la formació a la que ha tingut accés l'ACN, explica que abandona tota activitat pública, que ha comunicat personalment al president del partit, Lluís Font, la seva decisió; i que malgrat el seu desencís amb la vida interna de Centrem, continuarà militant-hi perquè creu en el projecte. Chacon deixa així la política per sorpresa, després d'haver estat onze anys dedicant-s'hi i d'haver estat consellera, candidata i líder del PDeCAT, i d'haver impulsat la plataforma Centrem per a refundar l'espai centrista de Catalunya. La carta ha estat enviada a la militància aquest mateix matí de dissabte.