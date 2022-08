El telèfon d'emergències 112 ha atès prop d'1.048.000 trucades durant el primer semestre d'aquest any, un 10,3% més que el mateix període del 2021. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la directora del 112, Irene Fornós, ha explicat que els mesos en què el telèfon rep més trucades són els d'estiu per factors com la calor o l'augment de la mobilitat, que poden portar vinculades incidències concretes. Aquest any, les diferents onades de calor, els incendis o l'afluència a les platges han suposat un augment de les trucades. Una altra dada que ha donat Fornós és que, cada hora, el 112 atén fins a 8 trucades vinculades amb la violència masclista, segons dades del balanç de l'any passat. Són, de mitjana, 196 trucades diàries.

Fornós ha indicat que si una persona es troba davant d'una situació de violència masclista és important que intenti trucar al 112 per poder activar els cossos policials i d'emergències i ha explicat que disposen d'un sistema de geolocalització per saber des d'on s'està fent la trucada. Pel que fa als incendis, la directora del 112 ha recordat que és molt important que quan una persona veu una columna de fum truqui a emergències i no pensi que ja ho haurà fet algú altre. El telèfon 112 és un servei d'atenció de trucades per demanar assistència sanitària urgent o la presència dels cossos de seguretat i d'emergències, com Mossos, policies locals, Bombers o Agents Rurals.