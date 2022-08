Renfe ja ha donat per solucionada la incidència que aquest dilluns a suspès el funcionament de l'alta velocitat entre Catalunya i Madrid durant diverses hores. Poc abans de les quatre de la tarda, la companyia ha informat de la represa del servei i la recol·locació de "tots" els viatgers afectats. "A hores d'ara es registren demores per les limitacions de capacitat i de velocitat de la línia d'alta velocitat, especialment en el tram afectat pel robatori de cable", han detallat fonts de l'empresa. Tanmateix, Renfe ha afirmat que s'ha retornat l'import del preu del bitllet als usuaris que han preferit no ser recol·locats en un altre tren.

Suspesos tots els trens d'alta velocitat per una sustracció de material La circulació de trens a la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona-Frontera francesa s'ha reprès aquest dilluns a les 11.30 h, segons ha informat Adif. El pas dels trens havia quedat interromput tot el matí per les incidències que ha causat el robatori de 600 metres de cable de fibra òptica entre l'Arboç i la Pobla de Montornès. Al voltant de les 9 del matí, s'havia reprès la circulació entre Madrid i Camp de Tarragona tant de Renfe com d'Ouigo, però continuava aturada entre en el tram entre Figueres, Barcelona i el Camp de Tarragona. La circulació d'AVE entre Figueres i Tarragona es reprèn després de cinc hores aturada Els afectats pels retards tenen dret a la compensació del cost del bitllet. Els Mossos han detingut un home de dinou anys acusat d'haver participat en el robatori. L'acte vandàlic ha tingut lloc la matinada passada. Cap a les 2.30 h s'han detectat afectacions a les comunicacions, senyalització, detectors de caigudes d'objectes i altres dispositius de seguretat a causa del robatori. Tot i que els trens ja poden circular, durant el recorregut es poden registrar retards per les restriccions de velocitat perquè els sistemes "no estan totalment normalitzats", sobretot als voltants de l'Arboç. Les restriccions de velocitat es mantindran fins que s'acabi de reparar la instal·lació afectada, en unes feines que són "complexes per la gravetat dels danys causats", segons Adif, que ha destinat diversos equips de telecomunicacions i senyalització. Els Mossos detenen un home pel robatori de cable que afecta la línia d'alta velocitat Figueres-Barcelona-Madrid El sabotatge del cablejat ha provocat la suspensió de 22 circulacions d'alta velocitat entre Madrid i Figueres, afectant més de 7.200 viatgers, segons dades de Renfe. Al llarg del matí, s'han posat en marxa trens especials entre Madrid i el Camp de Tarragona i entre Barcelona i València per la via convencional. Pel que fa a l'altre operador d'alta velocitat, Ouigo, no han pogut sortir a l'hora prevista sis trajectes. Als voltants de les 13 h, ja han sortit tres trens de l'estació d'Atocha i un de Barcelona.