El mes passat ha estat un dels tres juliols més càlids mesurats a Catalunya, juntament amb el de 2015 i el de 2006, segons el Meteocat. El servei també destaca que el mes ha estat molt càlid al nord del país, en alguns casos sense precedents i amb anomalies positives de temperatura per sobre dels +4°C a gran part de la meitat nord, mentre que al sud ha estat càlid, però amb unes anomalies més moderades. El de 2022 ha estat el més càlid a diverses comarques del nord, sobretot del Pirineu i Prepirineu, on fins i tot ha estat el mes més càlid (no només juliol), superant també l'agost de 2003. En canvi, a diversos sectors de la depressió Central, del litoral i del prelitoral van ser tant o més càlids el juliol de 2006 o 2015.

Hi va haver 17 estacions de la XEMA que van superar 8 o més dies el llindar de Situació Meteorològica de Perill (SMP) per calor. Destaca Tírvia (Pallars Sobirà) amb 12 superacions, de les quals 9 de seguides, així com Sort (Pallars Sobirà), Orís (Osona) i Gisclareny (Berguedà) amb 10 dies. A l'altre extrem, alguns punts del litoral i de la vall de l'Ebre no van arribar a assolir el seu llindar de perill per calor. Un dels motius principals dels registres del juliol passat és que entre els dies 11 i 25 es va produir una de les onades de calor més persistents mesurades a Catalunya amb més de dues setmanes de calor superior a la normal. Així, la persistència de la massa d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica és la causa d'un dels períodes més llargs de calor sostinguda que s'han viscut en els darrers anys. Malgrat l'excepcionalitat en la durada de l'episodi, es van superar pocs rècords de temperatura màxima. Només 4 estacions de les 153 de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) que tenen més de 10 anys de dades van superar la seva màxima absoluta de tota la sèrie i 23 van superar la màxima en un mes de juliol. Durant l'onada de calor de finals de juny 2019, la més intensa de les últimes dècades a l'interior de Catalunya, els registres màxims van ser més alts en general. A l'àrea metropolitana de Barcelona destaquen especialment les nits tòrrides. Per exemple, al Raval es van mesurar 15 nits tòrrides, és a dir, amb temperatures mínimes iguals o superiors als 25 ºC.