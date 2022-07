Circules per la carretera quan, de sobte, t'accidentes amb un altre vehicle. A causa del xoc, a l'altre cotxe se li ha trencat el retrovisor i, per evitar tràmits amb l'asseguradora, el conductor et fa pagar la reparació al moment i en efectiu. Els Mossos d'Esquadra alerten que aquest incident no és fortuït i que es tracta de l'anomenada estafa del retrovisor, les víctimes de la qual solen ser persones grans.

Al Bages ja es van donar casos de persones que havien estat víctimes d'aquest mètode el 2017. A través de les xarxes socials, els Mossos han alertat que l'estafa del retrovisor torna a ser freqüent. Segons ha informat el cos policial, a Figueres ja s'ha donat el cas d'un home que va estafar 3.600 € a dos ancians amb aquest mètode. Pel que fa al 'modus operandi', els estafadors provoquen una petita topada contra el cotxe de la víctima i fan malbé el retrovisor. Els delinqüents donen la culpa a la víctima i li demanen fer pagar en efectiu el retrovisor per evitar tràmits amb l'asseguradora. És en aquest moment quan els estafadors acompanyen la víctima fins a un caixer per extreure els diners, poder veure el PIN i robar-li la targeta. Si tens un accident estrany, et diuen que se'ls ha trencat el retrovisor i et demanen diners, sospita. Un home va estafar 3.600 € a dos ancians. Vam detenir l'estafador a Figueres pic.twitter.com/Xpt3MErpPf — Mossos (@mossos) 27 de julio de 2022 La policia recomana estar alerta i no cedir a pagaments en efectiu a persones desconegudes. Recomanen activar el circuit habitual a l'hora de donar tràmit a un incident d'aquestes característiques a través de la companyia asseguradora, portant el comunicat d'accident en persona. A més, recorden que, davant la insistència o inseguretat de qualsevol fet que pugui estar relacionat cal trucar al telèfon d'emergències 112.