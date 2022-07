La majoria de la Mesa del Parlament ha suspès Laura Borràs com a diputada en aplicació de l'article 25.4 del reglament del Parlament. Ho ha fet amb els vots d'ERC, PSC i CUP, que havien demanat la seva aplicació. La secretària segona, Aurora Madaula, ha estat l'única que ho ha rebutjat. El mateix resultat en la votació ha tingut la petició de Madaula de demanar informe a la comissió de l'Estatut del Diputat, rebutjant-se així la possibilitat. Borràs ha sortit de la reunió mentre es debatia i no hi ha participat per evitar un conflicte d'interessos. El TSJC va obrir judici oral a Borràs per presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

L'article 25.4 apunta que en casos en què l'acusació sigui "per delictes vinculats a la corrupció", la Mesa, "una vegada sigui ferm l'acte d'obertura de judici oral i en tingui coneixement, ha d'acordar la suspensió dels drets i deures parlamentaris de manera immediata".

Aquest ha estat l'únic punt que s'ha tractat en la reunió de la Mesa, que ha començat a les 12 hores. Mentrestant, a les portes del Parlament, un grup de suport a Laura Borràs s'ha aplegat per traslladar-li el seu suport i en mostra de rebuig a la suspensió de la presidenta.

Borràs demana als membres de la Mesa que actuïn "amb consciència"

"Avui 5 diputats no han vingut vestits de diputats. Han vingut vestit de jutges hipòcrites". Així ha començat la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, la seva declaració institucional, poc després que la Mesa l'hagi suspès dels seus drets i deures parlamentaris. Borràs, des del despatx d'audiències, ha afirmat que els 5 parlamentaris "amb noms i cognoms" de PSC, ERC i CUP que han defensat l'aplicació de l'article 25.4 del reglament han "violentat descarnadament" contra la seva presumpció d'innocència. La presidenta de Junts ha afegit que també ho han fet per apartar-la "políticament".

Borràs, que no ha admès preguntes de la premsa, ha conclòs que la seva suspensió "beneficia" els qui han apostat per la "guerra bruta" i que fa "còmplices" als qui l'han "executat de manera gratuïta i innecessària". Hores abans d'això, tot i els problemes al Parlament, la presidenta suspesa va assistir aquest dimecres com a líder de Junts a un acte de suport a l'alcaldable del partit a Manresa, Ramon Bacardit.

Alba Vergés assumeix el lloc de Borràs

Ara, tal com fixa el reglament, la candidata d'ERC a Igualada i exconsellera de Salut Alba Vergés assumirà a partir d’ara les funcions de la presidenta en l’ostentar la vicepresidència primera. Això sempre que Borràs s’aferri al càrrec, opti per deixar la cadira buida i no renunciï explícitament a la presidència. Aquí és on pot forçar un pols amb el seu propi partit, ja que Junts es quedaria sense el poder d’orquestrar el Parlament.

Si, per contra, deixa el càrrec una vegada suspesa, possiblement ja després del període vacacional, la postconvergència pot proposar qualsevol altre candidat al ple perquè ocupi la vicepresidència primera (amb prèvia renúncia de Vergés). A les travesses figura la diputada i alcaldessa de Vic, Anna Erra, i la secretària de la Cambra, Aurora Madaula, i ERC s’obre a acceptar-ho, complint l’acord de govern entre les dues forces.

Les demandes dels grups

El PSC, amb dos membres a la Mesa, va expressar que demanarien l'aplicació del 25.4 del reglament, i va exigir a Borràs que s'apartés com a presidenta i permetés triar-ne un de nou, en substitució. ERC, amb dos integrants a la Mesa, va emplaçar dimarts a Borràs a invocar l'article 25.2 del reglament i assumir la seva suspensió voluntària. Si no és així, però, "el reglament del Parlament és molt clar i s'haurà d'aplicar el 25.4", van advertir. En la mateixa línia, la CUP, amb un membre a la Mesa, va dir que demanarien l'aplicació del 25.4 si Borràs no s'aparta del càrrec, i ERC i Junts no arriben a cap acord sobre com substituir-la mentre duri el procés. A més, tant Cs com Vox van presentar escrits a la Mesa reclamant la suspensió "immediata" de Borràs.

Concentració davant del Parlament Més de 300 persones s’han concentrat aquest dijous davant el Parlament de Catalunya per donar suport a la presidenta de la cambra, Laura Borràs. Els manifestants han protestat contra la suspensió de Borràs pel cas de les presumptes irregularitats quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes. Convocats a través de les xarxes socials, el grup de suport a la presidenta del Parlament ha reivindicat la “innocència” de la dirigent política i han assegurat que el judici oral que ha obert el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) “és una farsa”. També s’han cantat consignes contra ERC, la CUP i contra la premsa. Borràs ha sortit a saludar els concentrats per agrair-los el suport i ha estat rebuda entre aplaudiments i càntics.



Torra convida JxCat a "reflexionar" sobre deixar el Govern pel cas Borràs

"La decisió és claríssima". L'expresident del Govern Quim Torra s'ha pronunciat amb aquestes paraules quan la premsa li ha preguntat si creu que Junts ha de sortir del Govern, en cas que aquest dijous la Mesa suspengui Laura Borràs com a presidenta del Parlament. En declaracions als passadissos de la cambra, on ha assistit per donar suport a l'exconsellera i ara presidenta de Junts, Torra ha reiterat el seu suport: "La reflexió que ha de fer Junts és que, si la seva presidenta és suspesa, i el partit creu que no hauria de ser-ho, la reflexió condueix a una decisió claríssima". Torra no ha entrat en més detalls, tot i les repreguntes, si bé ha afegit: "O ens comencem a dir les coses clares en aquest país o no avançarem". Torra ha reiterat la seva defensa a l'encara presidenta del Parlament. Ha subratllat que li "dol" que se li pengi l'etiqueta de "corrupta": "És ignominiós".

ERC evita valorar el discurs de Borràs

La portaveu del grup parlamentari d'ERC, Marta Vilalta, s'ha negat a valorar la compareixença de la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, perquè no vol "alimentar dinàmiques" que els "allunyen de ser útils al país" i de "bastir consensos per assolir objectius compartits". "Dies com avui no ens agraden. Que en el Parlament es posi el focus en el soroll, l'espectacle la discòrdia i l'enfrontament", ha remarcat Vilalta, que s'ha limitat a emplaçar Junts a escollir algú per assumir les funcions de Borràs. Mentrestant, la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, ocuparà la presidenta de forma "interina", ha confirmat Vilalta.

En Comú Podem acusa Borràs i Junts de situar "els interessos partidistes" per damunt el Parlament

En Comú Podem ha acusat Junts i la presidenta del Parlament suspesa de situar "els interessos partidistes" per damunt el Parlament. En una roda de premsa posterior a l'anunci de la suspensió, el portaveu de la formació, David Cid, ha qualificat el discurs de Borràs de "lamentable", tot remarcat que la dirigent de Junts "mai hauria d'haver estat presidenta" de la cambra per la seva implicació en el cas de presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En aquest sentit, Cid ha assegurat que el cas de Borràs "no és persecució política" sinó "corrupció" i ha reconegut que ha sentit "vergonya aliena" per la situació.

Vox reclama aplicar el 155 per acabar amb el "desgovern" a Catalunya

Vox ha exigit escollir una nova presidència del Parlament i ha culpat PSC-Units, ERC, JxCat i CUP-NCG del "vodevil" amb la suspensió de Laura Borràs com a presidenta de la cambra. El portaveu del grup d'ultradreta, Joan Garriga, ha reclamat aplicar l'article 155 de la Constitució per acabar amb el "desgovern" a Catalunya. "És un dia trist i indignant per als catalans", ha valorat,. I ha assenyalat com a "responsables" de la situació als grups presents a la Mesa per "haver allargat l'agonia". Garriga ha dit que Borràs "hauria d'haver dimitit i no haver estat suspesa", però ha avalat que s'apliqui "el reglament que ells mateixos van aprovar", en referència a l'article 25.4, pel qual s'ha suspès a Borràs de drets i deures com a diputada.

Cs acusa Borràs d'abocar el Parlament a "la inestabilitat

El president del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha acusat la presidenta del Parlament suspesa, que hagi abocat la institució a "la inestabilitat" i ha demanat la convocatòria d'una "ple específic" per escollir un nou president i evitar una situació d'"interinitat". Cs diu que només exigeix que el substitut de Borràs no sigui "un delinqüent" i que sigui "president per a tots els catalans". "Són els únics dos requisits per sortir d'aquesta situació d'interinitat en què ens vol ficar la senyora Borràs", ha dit en una roda de premsa al faristol del Parlament després que la Mesa l'hagi suspès per l'obertura de judici oral contra Borràs pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes.