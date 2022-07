El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha evitat defensar explícitament el vicepresident del partit i portaveu adjunt del grup parlamentari, Francesc de Dalmases: "Té el suport de Junts perquè s'aclareixin els fets". En una atenció als mitjans aquest diumenge a Gualba, durant la cloenda de l'escola d'estiu de la JNC, l'exconseller ha subratllat que "es pot discrepar de moltes coses, però el respecte sempre ha de formar part del comportament dels representats públics". Turull ha explicat que demà l'executiva obrirà l'expedient informatiu que va demanar Dalmases per esclarir els fets i poder-se "defensar".

"Les actituds que diuen que hi ha hagut en cap formen part de l'actitud que, des de Junts, volem respecte els periodistes i qualsevol altra persona de la vida pública o de l'àmbit de la política", ha afegit.

Turull ha subratllat que la relació de Junts amb els mitjans de comunicació ha de ser de "respecte absolut", i s'ha mostrat confiat que, amb l'expedient informatiu, Dalmases podrà "defensar-se de tot el que s'ha arribat a dir", i que tothom hi podrà "dir la seva". "No volem formar part d'una polèmica que volem resoldre", ha insistit l'exconseller.

Testimonis recollits per 'Nació Digital' i 'ElDiario.es' van explicar que Dalmases va tenir un "alt grau d'agressivitat" contra una periodista del 'FAQS', després d'una entrevista de Borràs en aquest programa de TV3, el 9 de juliol.

Dalmases hauria agafat pel canell la periodista i l'hauria tancat en una sala per esbroncar-la, junt amb la pròpia Borràs, el cap de gabinet i el cap de comunicació de la presidenta. Els dos diaris també asseguren, via els testimonis, que es va bloquejar la porta perquè ningú més hi pogués entrar.

El propi director del programa, Pere Mas, va indicar a Twitter que les informacions que s'han publicat a 'Nació Digital' i 'elDiario.es' "són certes". "Atès que se m'està utilitzant per tergiversar els fets afegiré que nombroses persones van sentir l'incident i que els crits van arribar a l'entrada del plató del 'FAQS'".

Els mateixos diaris han explicat que altres periodistes de mitjans com l'ACN i Catalunya Ràdio també han rebut pressions i intimidacions per part de Dalmases, que ahir va assegurat al ple que estava patint un "linxament".

Dalmases va demanar a Junts que s'obrís un expedient informatiu per aclarir els fets i poder-se "defensar". Al faristol del Parlament va assegurar que ell està sent víctima d'un "linxament". Borràs també li va donar suport, afirmant que no hi va haver cap "agressió".

Diàleg i 1-O

D'altra banda, sobre la taula de diàleg que s'ha de reunir la setmana que ve, ha dit que l'organisme és una eina del PSOE i l'Estat per frenar l'independentisme. Turull ha afegit que s'ha evidenciat que els fets donen la raó a Junts, i que a partir de l'1-O de 2023 cal "passar a l'acció". No ha volgut polemitzar més sobre els noms de la delegació catalana a la taula.

A la cloenda de l'escola d'estiu de la JNC, Turull ha subratllat que el debat de política general del Parlament -que marca l'inici del nou curs polític- ha de ser el "clic" i el "canvi de paradigma" per veure "qui vol i qui no vol donar sortida al 52%". "No és una xifra freda, ens obliga i exigeix. I sabem el que volem: ser fidels i lleials a l'1-O", ha conclòs el secretari d'organització de Junts.