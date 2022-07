La petició d'amnistia i autodeterminació es votarà a tots els plens municipals de Catalunya. Es tracta d'una iniciativa del grup promotor de l'Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació i que té el suport d'ERC, Junts, PDeCAT, la CUP, Independents de Catalunya, Municipalistes per la República des de Baix i AMI. Entre els impulsors hi ha l'exdiputat de la CUP David Fernàndez, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconseller Quim Forn. Segons un comunicat del grup promotor, els comuns votaran un "sí crític" o abstenció dependent de les realitats locals. La iniciativa vol fer visible el suport social a la doble demanda d'amnistia i autodeterminació i l'objectiu és que s'aprovi a 800 ajuntaments.

Segons el comunicat, els regidors i regidores de les formacions polítiques que hi donen suport–amb 6.287 càrrecs electes dels 9.069 existents– superen amb escreix, sumades a altres formacions de caràcter local, el 75% dels càrrecs electes municipals. A banda de fer visible la doble reivindicació, la iniciativa també vol demostrar el "compromís" del món local i municipal amb la fi de la "repressió" i la "necessitat permanent d’una resolució democràtica basada en el respecte a la lliure determinació de la societat catalana". L’objectiu del grup promotor és arribar al suport de 800 ajuntaments del país, que suposen el 84% del total. Primeres aprovacions Tot i que a la majoria de municipis la votació de l'amnistia i l'autodeterminació es farà a partir del setembre, alguns ajuntaments han aprofitat el darrer ple municipal abans de l'estiu per aprovar el manifest. És el cas d’Arbúcies, Calders, Cassà de la Selva, Granyena de les Garrigues, Gurb, El Perelló, Llagostera, L’Espluga de Francolí, Oristà, Palau d’Anglesola, Pira, Puig-reig o Sant Feliu Sasserra. En tots ells la moció va ser aprovada per unanimitat. En altres municipis l’aprovació s’ha produït amb una clara majoria absoluta: Corbera de Llobregat, Deltebre, Les Franqueses del Vallés, Palau-solità i Plegamans, Palamós, Premià de Mar, Ripoll, Sant Julià de Ramis, Sitges, Tortosa, Torelló i Vilassar de Mar. En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, el grup promotor explica que els comuns s'han mostrat disposats a obrir un procés de transacció de la proposta inicial, tal i com es va fer el febrer de 2021 quan la capital del país es va posicionar a favor de l’amnistia i de totes les altres propostes per avançar en la desjudicialització, com els indults o la reforma del delicte de sedició del Codi Penal. Adhesions a l'Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació El grup promotor continua buscant adhesions de les principals entitats i organitzacions del país a l'acord, que avui suma 200 entitats. Entre les més recents adhesions hi ha la patronal CECOT, la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Xarxa d’Economia Solidària o la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, des de l’àmbit econòmic. En l’esfera sindical, Intersindical CSC, USTEC, IAC, CGT, COS i Unió de Pagesos. En l’àmbit social, l’entitat de referència del moviment veïnal de Catalunya, la CONFAVC (Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya), així com el Sindicat de Llogateres, el CATESCO, l’ACP (Associació Catalana de Professionals), el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) o el CIEMEN.