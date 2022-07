La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha assegurat aquest dimarts que no perilla l'aigua potable en l'escenari actual de sequera, però ha demanat sensibilitzar la ciutadania per evitar futures restriccions.

"El missatge és de tranquil·litat, que no perilla l'aigua potable. No fem alarmisme però sí que hem de fer una feina preventiva perquè no volem arribar a un nivell pitjor de restriccions", ha destacat en la sessió de control al Govern en el ple del Parlament.

Malgrat admetre que les previsions meteorològiques no són positives per la falta de precipitacions, ha defensat que el Govern està en alerta per aconseguir més recursos hídrics, per reduir la demanda a través de la producció de les dessalinitzadores, potenciar l'aigua regenerada, utilitzar pous en desús i millorar la xarxa de proveïment.

"La situació serà molt crua. Necessitem el màxim esforç de tothom, però tenim els deures fets i les lliçons apreses", ha sostingut Vilagrà, que ha recordat que nou mesos enrere ja van activar el pla especial de sequera per maximitzar l'ús eficient de l'aigua.

Actualment, ha precisat, els embassaments estan al voltant del 47%, lluny del 2008 quan les reserves van arribar al 20%, i ha defensat que d'aquesta situació es van derivar aprenentatges que han permès tenir "un sistema més robust que fa uns anys".