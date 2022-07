Els Bombers de la Generalitat treballen, des de les 13.04 h, en un incendi forestal declarat al municipi de Pont de Vilomara i Rocafort (Bages). L’incendi ha començat a la zona de la Vallhonesta. Les dotacions de Bombers de la Generalitat que treballen a l’incendi ascendeixen a 76, 13 de les quals aèries.

Segons informen els mateixos Bombers a través d'un comunicat de premsa, es tracta d’un incendi en una àmplia zona forestal, amb força continuïtat de vegetació, i en una de les zones més afectades per la sequera de tot Catalunya. L’incendi avança empès pel vent de sud, en direcció a la Serra del Bitó. L’extensió que es podria veure afectada és d’entre 1.000 i 1.500 hectàrees.

Els treballs s’han centrat en aturar, des de la cua de l’incendi, la carrera dels flancs dret i esquerre. Pel que fa a aquest darrer, preocupa per una possible obertura en direcció al nucli de Pont de Vilomara. El cap avança amb potència i projecta focus secundaris. A la cua i flanc dret, s’hi treballa també amb maquinària pesada. S’han efectuat maniobres de foc tècnic per crear zones negres on l’incendi es vegi esmorteït.

A la zona hi ha nombroses urbanitzacions i disseminats. Segons informa Protecció Civil, a causa de la proximitat del foc i el fum de l’incendi, s’ha demanat el confinament del municipi del Pont de Vilomara i de la urbanització River Park, així com el desallotjament del disseminat de Can Riera.

A més, Bombers està emplaçant vehicles per si fora necessari defensar les urbanitzacions de de Marquet Paradís i River Park. El municipi del Pont de Vilomara ha activat el seu pla d’emergències municipal i ha habilitat una sala polivalent per si és necessària.

Per part dels Bombrers de la Generalitat, als efectius terrestres d’extinció s’hi sumen els esforços del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF), el Grup Operatiu de Suport (GROS), els Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) i mitjans aeris (MAER). Així a la zona també hi actuen ADF, Protecció Civil, Creu Roja i cossos de seguretat i sanitaris.