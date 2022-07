El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha descartat aquest dilluns recuperar l'obligatorietat de la mascareta en interiors amb les dades actuals d'infectats per coronavirus, i només començaria a preocupar-se a partir dels 150 ingressats a les UCI.

"L'indicador clar és l'UCI, quantes persones tenim avui crítiques per covid. Començaria a preocupar-me a partir de 150 malalts. Els podríem aguantar, però això també significa que hi ha repercussions sobre un altre tipus de malalts", ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

També ha recordat que és obligatori l'ús de la mascareta al transport públic, una mesura que "no sempre es compleix" i en la qual, en la seva opinió, hi ha hagut certa relaxació.

"La vida s'ha de normalitzar", ha reclamat Argimon, que creu que s'està arribant al pic de la setena onada, amb una mitjana d'unes 50 persones ingressades a les UCI, i ha vaticinat que a la tardor arribarà una altra onada.

Sobre la variant centaure, preveu que arribi a Catalunya "més aviat que tard" i ha explicat que hauran d'analitzar si es convertirà en una variant dominant o no.

Després d'advertir del "cansament acumulat" que hi ha entre el personal sanitari, ha cridat a reforçar la necessitat de la tercera dosi entre la població més jove, i creu que la quarta dosi s'hauria de començar a administrar a la població més vulnerable.

A més, ha defensat el mecanisme de les baixes automàtiques, després d'al·legar que no s'han disparat el nombre de baixes --4.800 des de dimecres--, i preveuen que estigui actiu fins que acabi l'estiu: "No veiem que es dispari la picaresca".

El conseller també ha alertat el Govern central de la necessitat d'afrontar la falta de metges i infermeres que hi ha perquè "des del 2010 no s'ha fet res, i els números diuen que un de cada dos ve de fora", i ha reclamat de nou la recuperació del fons covid.

Barcelona

Preguntat per si li han proposat ser l'alcaldable de Junts a Barcelona, ho ha negat i ha afegit que, en cas que li ho plantegin, ho preguntaria a l'exalcalde Xavier Trias.

"No em plantejo coses. Procuro fer pocs plans i els faig del que és competència meva. Sobre això hi penso, planifico, dono voltes. Sobre el que és la ciutat de Barcelona, que ningú t'ho ha proposat, no", ha recalcat.

En relació amb el fet que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, estigui a un pas que li obrin un judici oral per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha apel·lat a la seva "presumpció d'innocència" i ha evitat pronunciar-se sobre si ha de dimitir.