Els sindicats CSIF i ACAIP i el col·lectiu Marea Blava han convocat per a aquest diumenge i dilluns al matí una aturada de 20 minuts a totes les presons com a protesta per l'agressió a un funcionari de presons de Puig de les Basses, a Figueres, que ha rebut una mossegada al coll aquest dissabte. Els convocants han explicat que s'endarrerirà l'obertura de cel·les, l'esmorzar i la medicació dels interns, així com l'obertura dels cancells, per exigir més seguretat als centres penitenciaris al Departament de Justícia. També han indicat que informaran els presos de l'endarreriment de 20 minuts.