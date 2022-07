Els Mossos d’Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una noia per part d’un grup de joves al districte de Ciutat Vella, a Barcelona. Tal com ha avançat ‘El Periodico’ i ha confirmat l’ACN, la víctima hauria presentat una denúncia aquest dissabte per aquests fets, que haurien passat la matinada de dijous a divendres d’aquesta mateixa setmana.

Els agents han detingut sis persones que podrien estar relacionades. Segons explica el rotatiu, la jove va ingressar el divendres a l’Hospital Clínic de Barcelona amb una intoxicació etílica, i assegura que podria haver estat sotmesa a algun tipus de submissió química.