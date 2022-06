El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramón Lamiel, ha defensat que més trams de l'AP-7 on hi ha acumulació d'accidents limitin la seva velocitat a 100 kilòmetres per hora, com ja passa en un tram a l'AP-7 a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental). En declaracions a Catalunya Ràdio, ha dit que aquesta decisió pertoca al Ministeri de Transports però ha defensat que des del Govern és veu "possible". Ha explicat també que la Direcció General de Trànsit (DGT) els va dit que no contempla reduir la velocitat general de la via a 110 km/h. Lamiel ha insistit que cal "actuar sobre la velocitat" per evitar accidents per encalç com el d'aquest diumenge. Ha destacat que la informació donada als ciutadans ha permès planificar la tornada.

D'altra banda, el coordinador de Mobilitat de l'SCT, Òscar Llatje, ha dit a RAC1 que les mesures establertes per Sant Joan s'aplicaran els caps de setmana de l'estiu. Llatje ha lamentat vulneracions de les restriccions als camions durant l'operació sortida i ha afirmat que les restriccions que s'han provat aquest cap de setmana es mantindran durant els següents del juliol. A més, ha dit que hi haurà més grues per aconseguir retirar els vehicles en cas d'accident.