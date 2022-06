Els Mossos d’Esquadra tindran aviat una nova uniformitat. Serà a partir de finals d’any que se’ls entregarà, però abans cal prendre les mides a tots els membres del cos. Per preparar aquest canvi de «look», aquesta setmana ha començat el procés d’amidament dels nous uniformes a terres gironines, en concret a les comissaries de Girona i Roses. Aquest procés de fixar el tallatge de cada agent s’estendrà al llarg de tres setmanes en ambdues seus. En els pròxims dies, el mateix procés s’estendrà a les comissaries de Figueres i la de Blanes.

Aquesta setmana, per exemple, a la comissaria de Vista Alegre de Girona s’ha pogut veure com membres de l’Àrea Bàsica del Gironès i Pla de l'Estany s'emprovaven aquests nous uniformes, però també s’hi han desplaçat agents d’especialitats regionals com per exemple els d’antiavalots de l’ARRO o els Tedax, entre altres. Tots els membres del cos de Mossos han de comptar amb aquest uniforme bàsic, que deixa enrere la famosa camisa blau cel i passa a un model blau fosc. El canvi d’uniforme serà per als agents de les Unitats de Seguretat Ciutadana.

«Més funcional»

El nou uniforme està elaborat amb teixit tècnic que el fa més funcional i adaptat a les tasques pròpies de la policia. A més, està dissenyat en capes, que permeten aportar més autonomia al mosso, mantenint l’hegemonia de la uniformitat, segons indiquen des del cos policial.

Els agents que se l’emprovaven aquesta setmana a Girona destacaven l’elasticitat del pantaló, que és del tot blau fosc -ja no té la línia fina vermella al costat- i també el tipus de camisa, que si bé compta encara amb botons a la part davantera, el teixit tècnic d’entrada farà que no hagin de planxar-la i en teoria també hauria de ser més transpirable. La camisa és blau fosc i al darrera porta el logotip dels Mossos amb material reflectant i les franges vermelles. També s’incorpora al braç esquerre una petita bandera de Catalunya. L’escut és més brillant i fosc en el seu fons, i la gorra també pateix un gran canvi i és del tot blava.

L’uniforme consta de diferents peces: una gorra operativa que és unisex; una camisa màniga llarga i una de curta que tenen diferent patronatge en funció si s’és home o dona ; uns pantalons operatius que compten amb un folre desmuntable i la jaqueta tècnica, que també incorpora un folre d’aquest estil i que es porta per sota de l’armilla antibales.

Més de deu milions

Aquests uniformes s’estan amidant en totes les comissaries del cos i han suposat una inversió de 10.800.000 euros per part del Govern. L’objectiu és que aquests uniformes, un cop ja fet tot el tallatge, arribin a les comissaries abans del 31 de desembre i, per tant, es podrien estrenar a finals de l’any o ja a inicis del 2023.

L’actual uniforme, dels anys 80 i del dissenyador Antoni Miró, està previst que quedi reservat a actes de representació, és a dir, en situacions que l’operatiu no sigui l’adequat. El de mitja gala, en canvi, es reserva per actes institucionals.

Solidaritat

Des de les comarques de Girona, quan un uniforme és molt vell o queda en desús, es recull. Enguany s’ha fet des de la comissaria d’Olot i fa pocs dies s’han entregat al convent de Santa Clara de Manresa. Des d’aquí en confeccionen nines solidàries. Els beneficis són per a la plataforma d’aliments de l’entitat.