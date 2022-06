L'AP-7 acumula aquest diumenge al migdia uns 35 quilòmetres de retencions en l'operació tornada del pont de Sant Joan. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), a l'AP-7 nord hi ha cues de fins a 15,5 quilòmetres a la Roca del Vallès, uns 4 quilòmetres a Maçanet de la Selva i uns 5 quilòmetres a Sant Celoni. A l'AP-7 sud, la congestió és d'uns 7 quilòmetres a Castellbisbal i d'uns 5 quilòmetres a Castellví de la Marca. Altres vies amb complicacions són l'N-II amb uns 10 quilòmetres de circulació lenta i aturades entre Vidreres i Tordera per enllaçar amb la C-32 i la C-31/C-65, amb 9 quilòmetres de cua a Santa Cristina d'Aro.

Accident a Fogars de la Selva

Un accident a l'AP-7 a Fogars de la Selva ha provocat aquest matí uns 12,5 quilòmetres de congestió en sentit Barcelona. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), hi havia un carril tallat a la zona, però ja s'ha pogut reobrir després de retirar els vehicles afectats.

Uns 50.475 vehicles ja han tornat a l'àrea metropolitana fins a les 14 hores, un 19,4% dels 260.000 previstos.

Trànsit recomana optar per "alternatives" a l'AP7

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu "un pic de retencions cap a les 7 del vespre". En una entrevista a 'El suplement' de Catalunya Ràdio, el director del SCT, Ramon Lamiel ha avançat aquest diumenge al matí que posaran uns 100 quilòmetres de carrils addicionals "en direcció nord i sud per facilitar la descongestió de les vies". "Tot això, permetrà donar una mica més de capacitat a les vies, més fluïdesa i seguretat a la tornada", ha dit. Lamiel ha recomanat optar per "alternatives" a l'AP-7 si és possible perquè esperen que l'autopista estigui "congestionada", especialment a la tarda.

"L'AP7 serà una via congestionada, és important buscar alternatives per descongestionar-la", ha avisat el director del SCT, que demana "precaució" a la carretera per evitar accidents i morts.