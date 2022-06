El Departament d’Interior desplegarà el dispositiu de seguretat i trànsit més gran de la història de la revetlla de Sant Joan, segons ha anunciat aquest dimecres el conseller Joan Ignasi Elena. Hi haurà un 28% més de Mossos d’Esquadra vigilant les carreteres i les zones d’oci que l’any passat (2.393 agents), i es doblarà el personal del 112 per aquella nit. Les restriccions a l’ús del foc i els petards es mantenen igual que altres anys: no es poden encendre fogueres ni tirar petards a menys de 500 metres de zona boscosa. L'única prohibició nova és la d’utilitzar fanalets voladors. En previsió dels possibles col·lapses a l’AP-7, hi haurà una grua a la Roca i una altra a Martorell per treure cotxes avariats més ràpidament i evitar embussos.

“Fem el desplegament més gran de la història per diversos motius: perquè sortim de la pandèmia i la gent té ganes de fer festa, perquè venim d’uns dies complicats d’incendis que no volem repetir i perquè aquest any Sant Joan cau en pont i es mobilitzaran més persones que altres anys”, ha començat dient Joan Ignasi Elena a la roda de premsa que ha fet aquest dimecres al Departament d’Interior per explicar les restriccions de la revetlla de Sant Joan.

Aquest augment del dispositiu de Sant Joan, que el departament qualifica com el més gran de la història, es reflecteix principalment en un increment d’efectius sobre el terreny. La nit de Sant Joan hi haurà gairebé 2.400 agents dels Mossos dedicats exclusivament al dispositiu de Sant Joan, a més dels agents que compleixin torns ordinaris, el que suposarà un augment de més de 300 efectius respecte a l’any passat.

Aquest dispositiu policial es focalitzarà en el control del trànsit i en la seguretat ciutadana i l’ordre públic, amb patrullatge a zones concorregudes, conflictives i d’oci.

A més, 300 efectius d’Agents Rurals es dedicaran a controlar que les tradicionals fogueres de Sant Joan compleixin els requisits de seguretat i que el llançament de petards no vulneri la normativa establerta.

Els Bombers tindran un reforç de 150 efectius de guàrdia pels possibles avisos d’incendi que hi pugui haver. A la revetlla de l’any passat es van rebre 763 avisos per focs. I el 112, que l’any passat va rebre més de 5.000 trucades en tota la nit, doblarà el seu personal.

Les restriccions al foc es mantenen igual que els darrers anys

Estarà prohibit fer fogueres, tirar petards o fer corre-focs a menys de 500 metres de zones boscoses. I a més de 500 metres, els ajuntaments poden prohibir-ho si ho consideren convenient.

“La situació no és la mateixa que la setmana passada. Les previsions ens diuen que baixaran les temperatures i hem de posar les restriccions en base a la realitat de cada moment”, ha respost el conseller quan se li ha preguntat si aquestes restriccions són suficients en el context de l’onada d’incendis de la setmana passada.

Elena, de fet, ha descartat que les restriccions es modifiquin entre dimecres i dijous, però ha recordat que el pla Alfa, el pla de Protecció Civil que estableix les restriccions, s’actualitza cada dia i podria ser que la setmana que ve s’intensifiquin les restriccions al foc.

Així, l'única restricció nova que s’aplicarà per Sant Joan serà la prohibició d’enlairar fanalets voladors. “És un risc innecessari”, ha dit Elena.

Punts liles i itineraris segurs

El departament també se centrarà en la prevenció de les violències sexuals aquella nit, assumint que “els contextos massius i lúdics faciliten aquest tipus de violència”, segons ha comentat la portaveu dels Mossos, la inspectora Montserrat Escudé.

Per això, es prendran principalment dues mesures: els itineraris segurs i els punts liles. Els itineraris segurs són trajectes que els Mossos detecten que són els més utilitzats entre zones concretes d’oci i les estacions de transport públic que la gent fa servir per marxar. Allà, la policia hi reforçarà el patrullatge i estarà especialment atenta a possibles agressions sexuals.

Els punts liles, per la seva banda, són estands que els diferents ajuntaments posen en els llocs on es concentren les activitats d’oci perquè qualsevol afectat per la violència masclista pugui anar a demanar-hi ajuda o a denunciar uns fets. Els comandaments dels dispositius de cada municipi han facilitat el seu contacte al punt lila perquè puguin ser localitzats en el cas que alguna víctima necessiti acudir a la policia.

Trànsit: limitació als camions i carrils addicionals

Pel que fa a la mobilitat, el Servei Català del Trànsit espera una operació sortida de 450.000 vehicles el dijous a la tarda.

Elena ha demanat a la població que facin una sortida esglaonada i ha explicat que, en tot cas, la nit de dijous hi haurà dues grues a l’AP-7 per poder treure els cotxes avariats amb rapidesa i així evitar embussos. Una de les grues estarà a la Roca, per cobrir el tram nord de la carretera, i l’altra a Martorell, pel tram sud.

Una altra mesura per controlar el trànsit serà la limitació que afectarà els camions, que en el tram central de l’AP-7 entre l’antic peatge de la Roca i l’antic peatge de Martorell hauran de circular a 80 km/h, pel carril de la dreta i no podran fer avançaments. La sanció per no fer-ho serà de 500 euros. També pels camioners s’habilitaran zones de descans al que eren les antigues zones de peatge de l’AP-7.

A més, per millorar la fluïdesa del trànsit en l’operació tornada de diumenge, s’instal·laran més de 100 quilòmetres de carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual a l’AP-7. Serà en sentit nord entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, a l’AP-7/B-23 entre Vilafranca i Molins de Rei, a la C-32 nord entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat i a la C-32 sud entre Gavà i Cornellà de Llobregat, per augmentar la capacitat viària d’aquestes vies i trams.

Totes aquestes mesures estaran acompanyades per la campanya de controls d’alcoholèmia i drogues que faran els més de 1.000 mossos d’Esquadra que seran a les carreteres al llarg del cap de setmana.