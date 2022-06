Els Bombers de la Generalitat han activa arreu de Catalunya l'anomenada fase M2, en virtut de la qual tots els efectius del cos han de presentar-se als seus parcs sempre i quan hi hagi vehicles amb els quals treballar. La mesura es pren després d'una tarda complicada en què el cos d'extinció d'incendis ha hagut de fer front a sis focs de forma simultània, els més importants dels quals continuen descontrolats. En aquest sentit, les tasques d'extinció de l'incendi de Baldomar, a Artesa de Segre (Noguera), i del de Corbera d'Ebre (Terra Alta) es mantindran, així com les dels altres incendis.

En paral·lel, Protecció Civil ha anunciat que el Pla Inofcat s'ha apujat a fase d'Emergència 1 pels diferents incendis actius i simultanis.

L'incendi de Baldomar ha cremat 550 hectàrees i els de Corbera d'Ebre i Castellar de la Ribera unes 300

Els Bombers han xifrat en 550 hectàrees les hectàrees cremades en l'incendi de Baldomar, a Artesa de Segre (Noguera), i en unes 300 les de Corbera d'Ebre (Terra Alta) i Castellar de la Ribera (Solsonès). El cap de Bombers, Joan Delort, ha dit a Catalunya Ràdio que el de Corbera és el que té millor previsió però ha descartat que cap dels tres es controli aquest dijous. "No podem dir que cap està ni en fase de control ni estabilitzat", ha dit. Sobre el de Baldomar, ha destacat l'orografia difícil i ha augurat que no es podrà rematar ni dijous ni divendres. Sobre els del Solsonès, ha dit que un dels riscos és la previsió de més tempestes seques. Segons Delort, hi ha activades 130 unitats terrestres i 400 bombers en tots els incendis.