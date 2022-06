Els serveis d'emergències afronten una de les campanyes forestals més complicades i llargues dels darrers anys, situació propiciada per la poca pluja registrada durant l'hivern i les altes temperatures de les darreres setmanes. Això eleva el risc d'incendi arreu de Catalunya, sobretot a la zona central. Per aquest motiu, la campanya d'enguany disposarà de més de 5.000 servidors públics, així com uns 40 mitjans aeris i 16 drons del cos d'Agents Rurals. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha presentat part d'aquests efectius aquest dimecres en un acte a l'Aeroport de Sabadell. Fins el juny, ja s'han registrat 285 incendis forestals i s'han crenat 607 hectàrees de bosc, fet que suposa la xifra més alta des de 2012.

"Encarem una de les campanyes més dures i llargues dels darrers anys, portem molt de temps amb poca pluja i una calor extraordinària, però a l'hora amb temperatures mínimes molt altes i una sequera extrema", ha assenyalat Elena. Enguany l'hivern ha estat especialment sec a les comarques de l'eix Noguera-Bages, l'Anoia i el Garraf, motiu pel qual en aquestes zones el risc de patir un incendi és més elevat. Això fa que la campanya forestal, que ja porta uns 20 dies en marxa, es dibuixi com una de les més complicades dels darrers anys, amb un grau d'intensitat que ja comença a elevar-se, però també més llarga del que és habitual. "Venim d'un hivern sec, que ve d'un altre hivern sec", ha advertit Elena. Per fer-hi front, es disposa de més de 5.000 servidors públics, amb un reforç del cos de Bombers de la Generalitat amb 500 contractes temporals, entre els quals 360 ajudants d'ofici forestals, 65 operadors de control i mig centenar de conductors, personal tècnic i administratiu. Per dur a terme les tasques d'extinció es farà ús d'uns 1.200 mitjans terrestres i d'una quarantena d'aeris, entre els quals 24 helicòpters, 10 avions de vigilància i atac i 2 hidroavions. Nou d'aquests mitjans aeris depenen del Ministeri per a la Transició Ecològica, i a més cal sumar-hi 16 drons del cos d'Agents Rurals. Un 2022 intens Des de l'1 de gener i fins el 12 de juny, els Bombers han treballat en 2.748 serveis una xifra més elevada que l'any 2021 durant el mateix període, en què es van registrar uns 2.272. Supera també els de 2020, uns 1.207, i els de 2019, 2.343. "En el que portem d'any s'han registrat 285 incendis forestals, la majoria resolts de forma molt ràpida gràcies a la col·laboració ciutadana i els dispositius d'extinció i d'emergències, però realment està senti i serà un any difícil", ha advertit el conseller d'Interior. És per això que demana a la ciutadania que sigui conscient dels perills que suposa l'acció de l'home en els entorns forestals. A més, aquests dies s'està fent una transició de focs d'entre 5 i 10 hectàrees a incendis d'entre 10 i 50, fruit de les elevades temperatures i la sequera. De la mateixa manera, els efectius que treballen en la campanya estan duent a terme tasques de prevenció, com les actuacions al medi natural, de les quals l'any passat els Agents Rurals fan fer unes 20.000 actuacions. Una de les eines de prevenció és el Pla Alfa, que fixa les restriccions en funció del nivell de risc d'incendis, i que al 2021 es va activar durant 62 dies en nivell 2 i durant 27 a nivell 3. Adaptació del cos de Bombers En els darrers anys, el cos de Bombers s'ha adaptat a la situació canviant dels boscos del país. "Hem vist com els boscos estan més estressats que mai, fet que fa que els incendis que hi pugui haver puguin tenir un comportament més ràpid i violent", explica el cap de Bombers, David Borrell. Això ve donat per l'increment de la massa forestal i l'impacte evident del canvi climàtic, que fa que la mitjana de temperatures sigui més elevat que en anys anteriors. Per aquest motiu, els Bombers s'han hagut d'adaptar amb noves estratègies. "Adoptem una estratègia de caràcter defensiu, no anant a buscar l'incendi i de vegades esperant-lo", apunta Borrell. De la mateixa manera, s'han implementat millores en l'organització dels comandaments, fet que suposa guanyar control sobre els incendis.