El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha anunciat un conjunt de mesures per pal·liar les greus congestions registrades a l'autopista AP-7 a Catalunya com limitar la circulació dels camions per la dreta i a 80 quilòmetres per hora al tram sud de dos carrils, i al tram central els dies previs a un festiu des de les 17 hores, demanar abaixar la velocitat a 110 i instal·lar carrils addicionals i velocitat variable.

Ho ha dit en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, al costat de la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en la qual ha assegurat que també han demanat a la Direcció General de Trànsit (DGT) reduir la velocitat màxima permesa a 110 quilòmetres per hora a l'AP-7 per millorar la fluïdesa de la circulació, i a 100 quilòmetres per hora en trams on es registra més accidentalitat. Elena ha explicat que a partir del pont de Sant Joan, des del 23 de juny, entrarà en funcionament un sistema de grues a diferents punts estratègics de l'AP-7 per retirar vehicles accidentats "amb celeritat", i s'anirà incorporant progressivament a la resta de carreteres catalanes, després que diversos episodis d'accidents i avaries han derivat en cues quilomètriques. Respecte a la mobilitat dels camions, també en restringirà la circulació els dissabtes de 10 a 14 hores i els diumenges de 17 a 22 hores durant tots els caps de setmana de juliol i en dates d'especial intensitat de la mobilitat. El conseller ha explicat que han dotat l'AP-7 amb carrils addicionals els caps de setmana, un carril addicional a la C-32 nord de Sant Andreu de Llavaneres fins a Montgat (Barcelona), i un nou carril addicional entre Parets del Vallès i Sant Celoni (Barcelona) "per resoldre les retencions a la Roca del Vallès" (Barcelona). També treballen amb la Direcció de Mobilitat i Transport del Govern amb un pla d'aparcaments per a transportistes que garanteixi el descans a diferents punts de l'AP-7; licitar i engegar els projectes per instal·lar sistemes de velocitat variable a l'AP-7 centre -entre Santa Perpètua i el Papiol (Barcelona)-, a l'AP-7 nord -entre Sant Celoni i la Roca del Vallès (Barcelona)--, i a la C-33 --entre Parets i el nus de la Trinitat (Barcelona)-. Accidentalitat i "saturació" a l'AP-7 Elena ha lamentat que aquest any han perdut la vida 74 persones a les carreteres catalanes --14 de les quals a la carretera AP-7--, i que el principal objectiu de la Conselleria és reduir l'accidentalitat. Ha assegurat que hi ha un problema de "saturació" a l'AP-7, i que s'han de buscar solucions i alternatives com ampliar l'enllaç d'aquesta autopista amb la carretera A-2 a Martorell (Barcelona) o aplicar un tercer carril a l'AP-7 a Tarragona. Segons el conseller, el límit a determinades zones de l'AP-7 és de 5.200 vehicles cada hora, però a la zona de Montmeló (Barcelona) hi ha un 40% més de vehicles, i a la zona de Vilafranca del Penedès (Barcelona) un 55% més. "Mancances cròniques" Així mateix, ha fet una crida a les autoritats a resoldre les "mancances cròniques vinculades al transport públic", i ha instat el Govern central a fer les inversions i els enllaços de carreteres que es van comprometre fer. "Això, senyors del PSOE, el PSC i el Ministeri es diu Rodalies. És l'única alternativa real viable a una alternativa al transport de vehicles en la mobilitat obligada. Falten enllaços a l'AP-7 que fa temps que s'havien de fer i no es fan. Es tracta d'invertir en allò que un es compromet", ha resolt. Elena ha assegurat que el Govern central ha incomplert sistemàticament amb les infraestructures de Catalunya, i que l'anunci d'una inversió de 78 milions d'euros a l'AP-7 és "un pegat" que no resoldrà cap de les mancances estructurals de la via.