Amb un primer pic de calor en ple mes de maig i endinsant-nos ara en una onada de calor encara més llarga, aquest 2022 va camí de convertir-se en un dels anys més calorosos a Espanya des que es tenen registres.

A Catalunya també estem patint aquesta onada de calor, i de forma molt destacada, que oficialment ha començat aquest dilluns –especialment pels inusuals registres que es preveuen per a aquestes dates–, però la seva afectació en terres catalanes no serà tan greu com el que podrà veure’s a les zones de l’interior sud d’Espanya, especialment a la vall del Guadalquivir.

Tot i així, les temperatures en dues de les províncies de Catalunya seran anormalment altes per a l’època. Dels quatre nivells amb què l’Aemet quantifica la incidència de l’onada de calor en una regió concreta (que van del nivell 0 al 3), la província de Lleida se situa en nivell 2 –tres o quatre dies amb temperatures que superen els llindars– i la província de Girona se situaria en el nivell 1 –un o dos dies amb temperatures que superen els llindars–.

D’altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha publicat una alerta per onada de calor –risc alt– per a aquest dilluns per a les comarques del ponent de Lleida del Segrià, Noguera i Pla d’Urgell.

Aquesta alerta ve precedida de l’activació per part del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per onada de calor a les comarques afectades.

Alerta #PROCICAT #onadadecalor 🌡🌞#ProteccioCivil demana extremar les precaucions davant la previsió de temperatures extremes a les comarques de Ponent a partir de dilluns.



— Protecció civil (@emergenciescat) 11 de junio de 2022

On farà més calor?

Els termòmetres pujaran a tot Catalunya, però és a les zones de ponent, a l’interior de la província de Lleida i de Tarragona on el mercuri es dispararà a cotes més pròpies dels dies més càlids de juliol i agost. És possible que abans d’acabar amb l’episodi d’onada de calor es trenqui la barrera dels 40 graus en localitats de l’interior com Lleida, Alcarràs, Balaguer o Artesa de Segre.

Catalunya interior serà un altre dels focus on la calor creixerà més amb màximes per sobre dels 30 graus que segurament arribaran als 35.

En el front marítim també es notaran les altes temperatures, amb màximes que superaran els 30 i unes mínimes per sobre dels 20, característica de les nits tropicals. Barcelona serà el perfecte exemple d’aquesta tendència que recorrerà de punta a punta la costa catalana.

Al Pirineu i als Prepirineus i a les comarques del nord de Catalunya, malgrat les més que probables precipitacions de tarda que suavitzaran les temperatures, la tendència a l’alça es mantindrà amb termòmetres pròxims als 25 graus de màxima en capitals de comarca com Viella i Puigcerdà i podran arribar a acostar-se o superar els 30 graus a Ripoll i Olot.

Fins quan durarà l’onada de calor?

Farà calor, molta calor, durant molts dies. I segons els models meteorològics actuals, cosa que pot variar en els pròxims dies, aquesta onada de calor es pot estendre almenys fins divendres.

El que és l’escenari més segur és que fins dimecres les temperatures mostren una tendència a l’alça. A partir de dijous es mantindrien estables en aquests màxims per començar un descens gradual a final de setmana que, tot i així, deixaria les màximes encara bastant per sobre de la mitjana dels últims anys.