La presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha reclamat al Govern que negociï els pressupostos després que aquest divendres el Departament d'Economia hagi públic l'ordre d'elaboració dels comptes per al 2023. "Jo voldria ser molt clara, nosaltres no som els del no a tot, però tampoc som els del xec en blanc, això en tot cas és el PSC. Un PSC que cada vegada està actuant més com a crossa de la Generalitat. Amb nosaltres es negocia. Negociació o negociació, és l'únic camí", ha conclòs. I és que els comuns van facilitar l'aprovació dels pressupostos d'aquest any.

Albiach ha exigit al conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, que negociï els pressupostos del 2023 amb ECP després que divendres el Departament d'Economia publiqués al Diari Oficinal de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l'ordre d'elaboració dels Pressupostos. Amb aquest tràmit iniciat pel departament liderat per Giró, arrenca el procés de confecció dels nous comptes públics, que continuarà en els pròxims mesos amb l'establiment de la previsió definitiva d'ingressos i amb la posterior aprovació del sostre de despesa. Segons va apuntar el conseller, l'objectiu de l'executiu és que aquests entrin en vigor al gener.