El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dilluns a primera hora de la tarda el decret que ha de blindar el català a les aules. Un cop al DOGC, el decret ja ha entrat en vigor, però no s'aplicarà fins al curs que ve. A la normativa, que haurà de ser convalidada al Parlament, el departament d'Educació assumeix la responsabilitat "legal" dels projectes lingüístics, a més de la "inaplicació" de percentatges de llengua. El Consell Executiu s'ha reunit avui de forma extraordinària per aprovar el decret llei. El TSJC va donar de termini fins dimarts perquè la Generalitat executés la sentència que imposa un 25% de classes en castellà a totes les escoles i instituts del país.

El text, signat pel president del Govern, Pere Aragonès, i pel conseller d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray, concreta que els projectes lingüístics i les mesures adoptades i que no s'ajustin als criteris i objectius bàsics que estableix el decret llei "han de ser revisats en el termini més breu possible" durant el curs 2022-2023 per tal que puguin adaptar-s’hi.