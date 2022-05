El Govern ha fet un nou pronòstic amb la T-Mobilitat i preveu que estigui totalment operativa a tot Catalunya "a finals del 2024". Per fer-ho possible, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori va licitar divendres passat per un import de 21,6 MEUR les màquines validadores de la T-Mobilitat que s'hauran d'instal·lar a busos interurbans, busos urbans, estacions de Rodalies i estacions d'FGC d'arreu de Catalunya. "El nou títol de transport ja està en marxa als 36 municipis de l'AMB i calculem que les set corones metropolitanes funcionin amb la T-Mobilitat a finals del 2022 o principis del 2023", ha precisat el secretari general de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font.

Fi de les targetes de cartró sense xip: tardor del 2023

"Cap a la tardor del 2023 serà el torn de fer l'apagada analògica i acabar amb les clàssiques targetes de cartró sense xip, i uns dos o tres mesos després deixar de banda les corones i començar amb el sistema de pagament per quilòmetre", ha continuat Font, en una trobada informativa per explicar els nous terminis del desplegament de la T-Mobilitat, que acumula un retard de més de sis anys (estava previst que entrés en funcionament el 2016). "La revolució és que la gent deixarà de pagar per corones i pagarà per quilòmetres recorreguts, amb bonificacions per llargada del trajecte (serà més econòmic en proporció un Portbou-Amposta que un Girona-Figueres) i per a usuaris habituals", ha recalcat el secretari general de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori.

"Hi haurà una zona zero del teu entorn amb tarifa plana, que calculem que serà uns 10 quilòmetres a la rodona, i el preu anirà pujant progressivament a mesura que facis quilòmetres amb transport públic", ha detallat Font, que ha volgut deixar clar que es pagarà pel trajecte entre dos punts en línia recta. En paral·lel a la instal·lació del maquinari per a la T-Mobilitat a busos, tramvies i estacions d'arreu de Catalunya, el Govern anirà integrant les comarques que actualment no estan a les ATM de Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona o Terres de l'Ebre. D'aquesta manera, al llarg d'aquest any s'integrarà l'Alt Pirineu amb Lleida, el Solsonès amb Barcelona i la Garrotxa amb Girona. De cara al 2023, serà el torn de l'Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva d'integrar-se amb l'ATM Girona.

Reducció del 40% del preu del transport públic a les noves comarques integrades

"De fet, calculem que aquestes comarques veuran reduït un 40% el preu del transport públic amb la integració", ha assenyalat el secretari general de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, que considera que sobre la taula encara hi ha punts de discussió amb el conjunt de les ATM. "Sobretot com farem el càlcul del sistema quilomètric. Això sí, partirem de la base que ningú pagui més del que paga en aquest moment i que els territoris que s'integrin al sistema tinguin una rebaixa important del preu del transport públic", ha reflexionat en veu alta Font. "Bàsicament, hem de veure l'extensió de la zona zero, antiga corona 1, i quins seran els quilòmetres que significaran un canvi de sistema de pagament", ha comentat.

"També com premiarem els usuaris habituals del transport públic i com evitarem penalitzar la gent que fa llargs recorreguts", ha insistit el secretari general de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori. "Creiem que el sistema de transport públic serà més ben entès amb la T-Mobilitat. L'usuari només haurà de fer servir una targeta, veurà que paga exclusivament per quilòmetres recorreguts i comprovarà que rep una bonificació per la utilització habitual", ha conclòs Font.