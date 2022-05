L'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo ha defensat les actuacions de l'Estat contra l'independentisme conegudes com a Operació Catalunya perquè perseguien un "bé superior", la unitat d'Espanya, tot i que ha reconegut que incloïen "actuacions absolutament il·legals". No obstant això, ha afirmat que les "tornaria a fer". Ho ha dit entrevistat la nit d'aquest dissabte a diumenge a TV3, on ha admès que per desacreditar el sobiranisme es van "alterar proves" i fer coses "més o menys ortodoxes". "Vam fer el que havíem de fer", ha resumit. Villarejo també ha dit que Mariona Rajoy el va felicitar per l'Operació Catalunya quan Artur Mas va perdre 12 escons en les eleccions del 2012.

Villarejo ha admès que ell era "un dels coordinadors" de l'Operació Catalunya, però que no la va organitzar. Ha assegurat que aquesta operació es va muntar per part del govern espanyol i que n'estaven "plenament informats" tant el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, com el president Mariano Rajoy. I ha afegit que el ministra "informava la vicepresidenta", Soraya Sáenz de Santamaría.

De fet, ha assegurat que Rajoy el va felicitar personalment l'any 2012 després que en les eleccions al Parlament la candidatura de CiU liderada per Artur Mas baixés de 62 a 50 escons, perquè havia "triomfat" l'Operació Catalunya. Villarejo ha concretat que, en una conversa telefònica que mantenia amb María Dolores de Cospedal, aquesta li va passar Rajoy al telèfon per felicitar-lo.

Davant l'opció que en aquelles eleccions CiU aconseguís la majoria absoluta, Villarejo ha explicat que hi havia un "projecte" per fer "una sèrie de pagaments a tertulians per crear l'ambient que seria molt greu separar-se d'Espanya". L'excomissari ha apuntat un pressupost d'entre 7 i 8 MEUR, però que no sap si finalment es va aplicar.

50 telèfons intervinguts

Durant l'Operació Catalunya, Villarejo ha assegurat que es van intervenir una cinquantena de telèfons dels principals dirigents de l'independentisme, i que no creu que es fes amb l'aval judicial. "Maig vaig veure un manament, era una qüestió que s'havia de fer per desmantellar l'intent de l'independentisme, que atemptava contra la unitat d'Espanya, i no me'n penedeixo", ha afegit.

"L'imam de Ripoll era un agent del CNI"

Pel que fa als atemptats del 17-A, Villarejo ha explicat que l'imam de Ripoll era "un agent del CNI" que treballava "a sou" d'aquest servei d'intel·ligència. Però ha afegit que "jugava a 20 bandes", i que al mateix temps també treballava "amb els marroquins i amb el fonamentalisme". L'excomissari ha assegurat que el 2015 ja va avisar, i que després de l'atemptat li va dir a l'aleshores ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal: "Li dic que ja vaig avisar de l'atemptat i que no em van fer cas".

Segons Villarejo, el que es pretenia era "crear un ambient per després detenir a la resta", i que si l'imam de Ripoll no hagués mort en l'explosió d'Alcanar, "els atemptats no haurien passat". Però després de la seva mort, "la resta se segueix creient la consigna de l'imam i munten els atemptats".

Democràcia "tutelada"

Villarejo ha assegurat que la democràcia espanyola és "tutelada" i "no és certa" perquè està controlada pels serveis d'intel·ligència de l'Estat, dels quals ha criticat que depenguin del Ministeri de Defensa. "Hi ha una sèrie de senyors que se senten l'Estat" i que "manen, controlen i decideixen el que passa al país", ha asseverat, ja que creuen que "els espanyols són menors d'edat".

A més, també ha qualificat "d'aberració" pensar que els serveis d'intel·ligència funcionen dins de la legalitat. "Els espies estan per espiar", ha dit. Preguntat sobre si el CNI intervé telèfons sense aval judicial, ha dit que "és la seva funció".