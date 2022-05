Circulació intensa en algunes carreteres catalanes aquest diumenge a la tarda. Segons el Servei Català de Trànsit, la C-32 acumula 25 quilòmetres de retencions al Maresme, entre Alella i Arenys de Mar, en sentit Barcelona. A l'AP-7, que pràcticament cada diumenge registra congestions a la zona de la Roca del Vallès, hi ha 19,5 quilòmetres de retencions a Montornès del Vallès, també cap a Barcelona. L'autopista, però, no té incidències destacades en el traçat sud, de la capital catalana al País Valencià, i Trànsit tampoc ha informat de problemes de circulació en vies habitualment denses en diumenge, com la C-16, que uneix la Cerdanya amb l'àrea metropolitana de Barcelona a través del Berguedà i el Bages.